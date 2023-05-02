Европа тонет в криминале и наркотиках – Украина постаралась

Atlantico: украинский конфликт вызвал бесконтрольный рост преступности в Восточной Европе

Конфликт на Украине привел к криминальному беспределу в Восточной Европе, пишет Atlantico. Из зоны вооруженных действий туда поступают потоки оружия, причем зачастую в нелегальном обороте участвуют беженцы — отнюдь не невинные жертвы. Эта "серая зона" крайне опасна для региона, предупреждает автор.

Ксавье Рофе

В конце сентября 2022 года в статье Atlantico автор, как часто бывает, одним из первых предупредил: из-за украинского конфликта полным ходом идет криминализация необъятных Карпат, охватывающих всю Восточную Европу, от Польши до Румынии. "На краю Европы есть огромная серая зона", место массовой торговли людьми, незаконного оборота оружия и наркотиков.

Мы оказались в такой ситуации семь месяцев спустя. И, как и предсказывали, Западная Европа является почти единственным бенефициаром вышеупомянутой незаконной торговли. Напоминаем: на протяжении столетий карпатский трафик вел в город-порт Одессу, где деньги отмывались, а многочисленные потоки проституток, наркотиков, разной контрабанды направлялись на Ближний Восток, по Черному морю в сторону Османской империи, а затем в Турцию. Об этом много написано в книгах о евреях, начиная с "Одесских рассказов" Исаака Бабеля.

Окруженная со стороны моря российским флотом, находящаяся под украинским контролем на берегу, преступная сеть Одессы сейчас заблокирована. Поэтому трафик проходит через Карпаты, о чем свидетельствует недавний случай производства-сбыта синтетических наркотиков — как раз в этом регионе. В официальных сообщениях туманно упоминается о действиях польских, чешских, румынских и словацких полицейских на южном склоне Карпатской дуги, но они забыли о северном склоне на территории Украины. Были изъяты семь тонн гидрохлорида эфедрина (прекурсор) для производства пяти тонн метамфетамина. В 2021-2022 годах наркоманы изготовили 170 миллионов таблеток МДМА-экстази, вызывающего сильную зависимость от наркотика, который легко проник в Румынию через дикую границу протяженностью 650 км.

Дикая? Читаем в учебнике по географии: "В Карпатах почти нетронутая природа. Девственные леса, возраст которых составляет 10 тысяч лет, пространство из другого времени, где обитают многие вымирающие виды (медведи, рыси, волки)". Там проходит криминальный маршрут, разумеется, по обоим направлениям: в первом квартале 2023 года украинские власти сообщили о значительных изъятиях контрабандных стероидов (Киев) и амфетаминов (Львов), поступающих из этой области ("Карпатская Украина").

Это не все. В то время как НАТО и услужливые европейские средства массовой информации отрицают какую-либо серьезную утечку оружия, поставляемого альянсом на Украину, тайно процветает другой трафик. Из зон боевых действий на востоке в сторону западных областей страны и Карпат переправляются легкие вооружения, захваченные у противника в ходе операций во второй половине 2022 года: гранаты, автоматы и патроны к ним, пулеметы, взрывчатые вещества, ракетные установки и прочее.

По мере того, как Украина получает современное западное снаряжение, тяжелый устаревший автомат Калашникова типа АК-47 прячется для последующей перепродажи. Старое, но почти неубиваемое легкое оружие после быстрой очистки и смазки используется еще десятилетиями после выхода с завода. Совпадение? В то же время в Марселе цена на автомат Калашникова рухнула за несколько месяцев с 2,5 тысячи евро до 300 евро. Вероятно, это следствие избыточного предложения — какого?

Причастны ли к этой торговле военные или коррумпированные чиновники с обеих сторон, ополченцы или частные военные компании? Не уверен, потому что, согласно нашим полевым источникам, там до сих пор действуют мегабанды с корнями в России и Украине под руководством бандитов из обеих стран. <...> Регион кишит группами разбойников-тунеядцев-патриотов, собирающих это оружие за деньги. Для транспортировки на запад и нелегального оборота используются миллионы беженцев — и не все из них невинные жертвы, — которые блуждают по всей Европе и за ее пределами, от зон боевых действий теперь даже до Марокко.

Остаются Балканы, минующие Румынию. После неразберихи в начале конфликта каналы контрабандистов снова активизировались: угнанные автомобили, контрабанда сигарет и табака. Девушки, изгнанные из зоны боевых действий, отправляются туда, чтобы заниматься проституцией в легальных испанских публичных домах, названных "путаноклубами". Они также продают своим клиентам наркотики и контрабандные сигареты.

Франция помнит черный рынок во времена оккупации: теневая экономика и военная экономика сосуществуют без проблем. Таким образом, в странах Восточной и Юго-Восточной Европы усиливается бесконтрольная криминализация. Этот процесс, игнорируемый армией и средствами массовой информации, будет продолжительным — и опасным. Это мало волнует вашингтонских стратегов, которые однажды вернутся домой. Это должно больше беспокоить европейских лидеров, потому что весь этот криминальный беспредел останется их проблемой.