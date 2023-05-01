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Интерфакс-АВН

Иран нацелен проводить учения ВМС с партнерами по ШОС - министр

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Фрегат ВМС Ирана
Фрегат ВМС Ирана.
Источник изображения: © AP Photo / Ebrahim Norouzi

Дубай. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Иран стремится взаимодействовать с партнерами по ШОС в оборонной сфере и в частности - проводить совместные военно-морские учения, заявил в пятницу иранский министр обороны Мохаммад-Реза Аштиани

По сообщению агентства "Тасним", выступая с речью в Дели на встрече министров обороны стран ШОС, глава иранского оборонного ведомства также заявил, что в Тегеране стремятся наладить с партнерами обмен разведывательной информацией и опытом борьбы с терроризмом и реагирования на природные катастрофы.

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Страны
Иран
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Военные учения
ШОС
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