Иран нацелен проводить учения ВМС с партнерами по ШОС - министр

Дубай. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Иран стремится взаимодействовать с партнерами по ШОС в оборонной сфере и в частности - проводить совместные военно-морские учения, заявил в пятницу иранский министр обороны Мохаммад-Реза Аштиани

По сообщению агентства "Тасним", выступая с речью в Дели на встрече министров обороны стран ШОС, глава иранского оборонного ведомства также заявил, что в Тегеране стремятся наладить с партнерами обмен разведывательной информацией и опытом борьбы с терроризмом и реагирования на природные катастрофы.