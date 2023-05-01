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ИноСМИ

Америка не потянула Украину – ей самой не хватает оружия

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Боеприпасы для украинской армии на военно-воздушной базе Дувр, штат Делавэр, США. Архивная фотография
Боеприпасы для украинской армии на военно-воздушной базе Дувр, штат Делавэр, США. Архивная фотография.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Экс-главком сил НАТО в Европе рассказал о нехватке квалифицированных рабочих в ВПК США

Американская промышленность не справляется с потребностями Украины, пишет экс-главком сил НАТО в Европе Ставридис в статье для Bloomberg. Проблемы возникают в том числе из-за нехватки квалифицированных рабочих на производстве боеприпасов.

Джеймс Ставридис

Производственная база в США испытывает проблемы со снабжением и нехватку рабочей силы, а контрактов с Пентагоном становится все больше.

Боевые действия на Украине продолжаются, и Киев в любой момент может начать крупное наступление. Однако стороны конфликта сталкиваются с нехваткой боеприпасов, электронных деталей, высокоточного оружия и даже цемента. У Запада гораздо больше возможностей поставить все необходимое для ведения военных действий, но перебои в глобальных цепочках торговли и снабжения дают о себе знать.

На самом деле, "весеннее наступление" – это не о танках и бронемашинах, а о наращивании производства вооружений на заводах и фабриках демократических сторонников Украины. Что они должны сделать совместными усилиями, чтобы украинцы получили все необходимое? И каковы будут последствия для глобальной системы снабжения?

Более десяти лет назад я руководил силами Североатлантического альянса. В то время, размышляя о наших боевых действиях в Афганистане, на Балканах, в Ливии, а также о борьбе с пиратами, я часто задумывался о материально-техническом обеспечении и цепочках поставок. Мы были уверены, что военно-промышленная база Запада, обеспечивающая 31 страну НАТО с совокупным военным бюджетом более 1,2 триллиона долларов, довольно легко справится с этими кризисами.

Но десять лет назад меня больше всего беспокоила возможность начала в Европе конфликта великих держав и прежде всего потенциальное столкновение с Российской Федерацией. Демократические союзники обладают огромным превосходством в военных возможностях и запасах (оборонный бюджет России менее 70 миллиардов долларов, то есть, в десять раз меньше натовского, и это в лучшем случае). Но у русских приличная промышленная база, большие запасы сырья, и они могут мобилизовывать людей для работы на заводах и в литейных цехах.

НАТО ушла из Афганистана более года тому назад. Но колоссальные потребности украинцев создают такие проблемы с поставками боевой техники для ведения военных действий, о которых я не подозревал. В частности, речь идет об электронных изделиях для высокоточного оружия, современных беспилотников, противокорабельных крылатых ракет и самонаводящихся артиллерийских боеприпасов, потребность в который резко выросла. Несмотря на неуверенный рост мировой экономики, гражданские фирмы соперничают с западными армиями, пытаясь получить очень важные для них микросхемы на полупроводниках – особенно им нужна высококачественная продукция, которую производят в основном на Тайване.

Западные автомобилестроители и производители тяжелой техники, такие как Caterpillar Inc. и General Motors Co, уже сталкиваются с дефицитом. Цемент сегодня пользуется особым спросом в США, где в рамках закона об инфраструктуре начинается осуществление масштабных проектов. Но его не хватит, потому что он понадобится Украине для восстановления.

Некоторые аналитики и составители имитационных моделей военных действий пытаются спрогнозировать, где возникнут узкие места. Наибольшую обеспокоенность вызывает производство артиллерийских орудий, ракет и снарядов, особенно для гаубиц. Быстрее всего заканчиваются запасы снарядов для 155-мм гаубиц, ставших для украинцев главной ударной силой. Аналитики полагают, что Украина ежемесячно расходует такое количество боеприпасов, какое Америка до начала конфликта производила за год.

Министерство обороны будет и дальше беречь свои резервы. Но избыточных запасов, которые складируются на непредвиденный случай сверх нормы, предусмотренной американскими военными планами, очень мало. И речь идет не только о снарядах для гаубиц, но и о высокоточных ракетах для HIMARS, которых тоже не хватает.

Военная промышленность наращивает производство, используя опыт работы американского военно-промышленного комплекса в начале Второй мировой войны. Историк из Йеля Пол Кеннеди (Paul Kennedy) отмечает в своей замечательной книге о технике, организации и производстве военного времени "Инженеры победы" (Engineers of Victory), что союзники со временем обогнали гитлеровскую коалицию по объемам производства.

Нам далеко до всеобщей мобилизации начала 40-х годов, однако и крупные оборонные предприятия, и многие мелкие производители высокотехнологичных систем (в частности, беспилотников) быстро внедряют новшества и производят то, что понадобится украинцам в ближайшие месяцы. Но число новых заказов растет, и в такой обстановке возникла еще одна проблема: острая нехватка квалифицированных рабочих на предприятиях по производству боеприпасов.

Когда президент Франклин Рузвельт в 1940 году произнес свою незабываемую речь об "арсенале демократии", американская экономика переходила на военные рельсы. Конечно, сегодня этого не будет. Так что в нынешних условиях нам придется делать и пушки, и масло.

У конгресса и Пентагона есть для этого возможности. В основном это деньги. Американская военная помощь Украине весьма значительна (более 40 миллиардов долларов), но это лишь малая часть 850-миллиардного военного бюджета США. Европейские партнеры Америки (и азиатские союзники, такие как Япония и Южная Корея) поставят почти такие же объемы помощи, хотя они свои усилия сосредоточили в большей мере на гуманитарных потребностях Киева и на восстановлении экономики.

Государства по обе стороны Атлантики будут поставлять определенные боевые системы (особенно танки и бронемашины) и артиллерийские снаряды. Западным странам придется гарантировать оговоренное контрактами производство, поэтому оборонные фирмы не останутся у разбитого корыта, если военные действия внезапно закончатся (по общему признанию, этого не предвидится).

Да, будут возникать определенные трудности в некоторых мировых цепочках поставок (электроники, стройматериалов, ряда минералов), но в целом ясно, что мы в состоянии обогнать по объемам производства спотыкающуюся российскую экономику. Если предположить, что Китай и дальше будет благоразумно отказываться бросать Путину спасательный круг в виде военной помощи, Россия станет все больше и больше отставать от производственных возможностей Запада. Классический "американский способ ведения войны", приведший к победе во Второй мировой, а потом и в холодной войне, свидетельствует о том, что шансы в пользу Украины.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Афганистан
Китай
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Россия
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Тайвань
Украина
Южная Корея
Япония
Продукция
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