Китай — Украина: новый ход председателя Си - Мнения ТАСС

Андрей Кириллов — о замыслах Пекина и возможностях разыграть давнюю "корейскую партию"

Если обратиться к китайской стенограмме телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, то обращает на себя внимание ровное, подчеркнуто спокойное течение беседы.

Си Цзиньпин в самом начале поблагодарил за оказанную Украиной поддержку при эвакуации китайских граждан с территории страны в прошлом году. "Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений", — отметил Си, призвав украинского коллегу "ориентироваться на будущее, оценивать и планировать двусторонние отношения с учетом перспективы, развивать стратегическое партнерство в свойственном нашим отношениям духе взаимного уважения и искренности". Как бы ни менялась международная обстановка, указал он, китайская сторона всегда готова вместе продвигать вперед взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

Китайский лидер сначала словно настраивал диалог на нужную тональность и лишь потом перешел к сути, заявив, что "сложная эволюция украинского кризиса оказывает серьезное влияние на международную ситуацию". При этом Китай, подчеркнул председатель КНР, "с самого начала стоит на стороне мира".

Стороны, продолжил Си Цзиньпин, должны извлечь урок из украинского кризиса, приступить к диалогу по поиску пути обеспечения долгосрочной безопасности в Европе.

В ответ Зеленский, ранее примкнувший было к европейскому хору сторонников тайваньской самостийности, заверил собеседника, что Украина придерживается политики "одного Китая".

Кому выгодны миротворческие призывы Пекина?

Телефонный разговор Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, состоявшийся по инициативе последнего 26 апреля, вызвал оживленные обсуждения и пересуды у зарубежных политиков и комментаторов. Что же в итоге сказал китайский лидер украинскому коллеге? Конкретизировалась ли, судя по продолжавшемуся около часа разговору, позиция Китая в отношении украинского кризиса? И на каком поле играет в данном случае председатель Си?

Ответ прост: Китай, как и всегда, играет на своем поле. И еще большой вопрос, играет ли он в понятные внешней аудитории шахматы или в некие свои "облавные шашки" вэйци, где иные правила и иные критерии достижения успеха. И насколько это китайское поле совпадает с интересами тех или иных прочих игроков?

Китай, заявил Си Цзиньпин, будучи членом Совета безопасности ООН, не намерен спокойно наблюдать за обострением украинского кризиса и не станет "подливать масло в огонь". Напротив, подчеркнул председатель КНР, Пекин "будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки", поскольку "диалог и переговоры — единственный возможный выход".

Российская сторона устами официального представителя МИД России Марии Захаровой уже заявила, что, отмечая готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса, в Москве все же сомневаются в том, что призывы к миру будут "адекватно восприняты" властями в Киеве — "марионетками, управляемыми из Вашингтона". Да и сам Зеленский уже после разговора с Си заявил, что мир на Украине не может быть достигнут "за счет территориальных компромиссов", и снова выступил за возвращение к границам 1991 года.

Предполагаемые "кукловоды" в Вашингтоне приветствовали состоявшуюся беседу. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал ее "хорошим событием" и отметил, что США, мол, не координировались по этому вопросу с Украиной.

Не будем торопиться с выводами о том, что разговор Си с Зеленским якобы выгоден главным бенефициарам украинского конфликта — США. Китайский план урегулирования не рассчитан на "сегодня" и даже на "завтра". Он ориентирован на условное "послезавтра", когда наметятся переговоры. Вспомним, что после публикации этого плана — 20–22 марта — Си Цзиньпин посетил с государственным визитом Россию. Тогда президент РФ Владимир Путин отмечал, что многие из положений китайского плана "созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования".

Целью переговоров, с точки зрения Москвы, должны быть исключительно благоприятные для России результаты. Но в идеале необходимо их закрепить международным соглашением (а также они должны быть проверяемы) — например, с тем же Китаем в качестве одного из квартета (больше не нужно — ответственность падает) государств-гарантов. Не случайно Си Цзиньпин напомнил в разговоре с Зеленским, что китайская сторона, неизменно выступая за переговоры, "ведет себя достойно и честно".

По прецеденту?

Вы скажете, что в реальной жизни доверять в таких делах никому нельзя и уже есть негативный опыт?

Был и позитивный. При фактическом завершении Корейской войны 1950–1953 годов была создана международная комиссия по наблюдению за перемирием, куда вошли представители нейтральных стран — Швеции, Швейцарии, Чехословакии и Польши. Помню, как в Пхеньяне, где я был в 1980-е годы стажером в корпункте ТАСС, военные представители тогда еще дружественных Китаю, КНДР и СССР стран — Польши и Чехословакии — предавались неумеренным возлияниям, что, впрочем, не мешало им добросовестно выполнять свои функции как наблюдателей при поездках на 38-ю параллель. По ней проходила разделительная линия между противниками — КНДР и китайскими "добровольцами" с одной стороны, а также Республикой Корея и "войсками ООН" во главе с США — с другой. Мирный договор между участниками той войны не подписан до сих пор, но мир худо-бедно соблюдается.

Предполагает ли Китай — непосредственный участник и самой Корейской войны, и переговорного процесса по ее прекращению, повторение того давнего опыта? Если да, то его позиция и принимаемые сегодня меры касательно ситуации на Украине становятся понятны. Кстати, Соединенные Штаты грозили в начале 50-х годов прошлого века молодой Китайской Народной Республике ядерной войной, и предотвратить это апокалиптическое развитие событий помогла именно твердая рука Москвы, которая развернула авиационное прикрытие крупных городов китайского Дунбэя (Северо-Востока).

В ожидании... кого?

Инициативы Пекина на данный момент могут не вызывать всеобщего энтузиазма. Но если в результате развития событий противостоящим сторонам потребуются посредники? Тут пригодился бы направляемый на Украину по указанию Си Цзиньпина специальный представитель Пекина по странам Евразии Ли Хуэй. Не стоит воспринимать его фигуру легкомысленно. Это серьезный дипломат высокого уровня, хорошо известный в Москве, где он десять лет (с 2009 по 2019 год) был послом КНР, а до этого являлся заместителем министра иностранных дел Китая.

Как уточнил китайский лидер, в ходе поездки Ли Хуэя предполагается "подробно обсудить со всеми заинтересованными сторонами политическое урегулирование украинского кризиса". Значит, видимо, кроме Киева, Ли Хуэй отправится и в Москву. И еще куда-нибудь обязательно съездит. Как сообщил замдиректора Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь, китайская делегация может посетить несколько стран.

Здесь можно с большой долей вероятности предположить, что в планах Пекина — подтянуть к решению украинского кризиса отдельные государства Европы, что проявилось еще во время недавнего визита в Китай президента Франции Эмманюэля Макрона. Таким способом, убеждены в китайской столице, будет усилена "автономизация" Европы, снизится ее зависимость от Штатов.

Колебания европейцев в плане дальнейшей поддержки "проевропейской" Украины, как мне видится, подкрепляют эти вероятные китайские расчеты.

Формируя миротворческий блок

Не одних европейцев собирается привлечь Китай к своим миротворческим усилиям — страны Азии также в поле его внимания.

Разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского является значимым шагом в сторону политического урегулирования украинского кризиса, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган на встрече с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии в городе Сиань на северо-западе КНР. "Как бы ни был сложен кризис, он должен решаться путем переговоров, как бы ни был сложен конфликт, он должен решаться только политически", — приводятся слова Цинь Гана на сайте МИД КНР. Чтобы не упрощать китайскую позицию, Цинь Ган сделал важную оговорку, упомянув, что "значительная историческая подоплека и сложные реальные причины привели к развитию украинского кризиса до настоящего этапа". Очевидно, урегулирование должно непременно учитывать эту "историческую подоплеку".

"Китай и страны Центральной Азии имеют схожие взгляды и позиции по украинскому кризису", — отметил глава китайской дипломатии и добавил, что Пекин готов работать с международным сообществом, в том числе с центральноазиатскими государствами, чтобы "прийти к общему знаменателю" для разрешения конфликта на Украине.

В Пекине разговор с Зеленским ожидали

Ван Ивэй, директор Института международных отношений Китайского Народного университета (Пекин), охарактеризовал телефонный звонок между двумя лидерами как "долгожданный". "Все стороны с нетерпением ждали этого разговора", — сказал Ван Ивэй в интервью китайскому телеканалу CGTN.

"Отправляя специального посланника, Китай продолжает реализовывать свой документ конкретными действиями", — пояснил эксперт, имея в виду план урегулирования из 12 пунктов. По его словам, это заставит международное сообщество "с нетерпением ожидать, что Китай будет играть более важную роль".

Главная установка Пекина — не допустить выхода конфликта на Украине из-под контроля. В ядерной войне, констатировал в разговоре с Зеленским Си Цзиньпин, не может быть победителей. "Вовлеченные стороны должны сохранить хладнокровие и проявлять сдержанность в вопросах ядерного оружия, совместно управлять кризисом во имя собственной перспективы и судьбы человечества. Пока берут верх здравый смысл и голос, важно не упускать шанс для создания благоприятных условий в интересах политического урегулирования кризиса", — заявил китайский председатель.

Времена, когда в Китае называли ядерную угрозу "бумажным тигром", миновали.

Подготовить площадку

До начала конфликта у Пекина были большие виды на Украину, которая в силу своего географического положения могла бы стать для него торговым (а где-то и политическим) хабом в зоне Восточной Европы, важным пунктом в реализации китайского суперпроекта "Один пояс, один путь". Увы, Киев упустил свой "золотой" шанс, отдавшись на волю заморских стратегов, в планах которых Украине явно изначально предназначалась незавидная роль антироссийского тарана.

Однако Пекин исторически терпелив. В китайской столице предсказывают постконфликтное восстановление восточноевропейской страны, в котором компаниям из КНР, китайским капиталам нашлось бы достойное место. Чем бы ни кончился конфликт, а готовить площадку для будущего строительства нужно уже сейчас. Думаю, далеко не случайно власти Украины после разговора объявили о назначении послом в Пекине Павла Рябикина — бывшего министра по стратегическим отраслям промышленности, который покинул пост 20 марта. С ним можно вести разговоры на деловые темы.

Должность посла Украины в КНР оставалась вакантной больше двух лет — с тех пор, как от инфаркта умер посол Сергей Камышев. С этого времени Киев в Пекине представлял временный поверенный в делах.