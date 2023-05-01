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ЦАМТО

Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей

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Серийная сборка беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") для Министерства обороны Российской Федерации в цеху нового серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных апп
Серийная сборка беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета "Иноходец" ("Орион") для Министерства обороны Российской Федерации в цеху нового серийного завода АО "Кронштадт" по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Дубна (Московская область), 2022 год.
Источник изображения: АО "Кронштадт"

ЦАМТО, 28 апреля. Объем госзаказа на беспилотники в России до 2030 года составит около 200 млрд. руб., сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания по беспилотникам у президента России Владимира Путина.

А.Белоусов отметил, что необходимо создать первичный долгосрочный заказ со стороны государства. По поручению президента правительством был сформирован и утвержден государственный гражданский заказ на период до 2030 года. Была проведена работа с федеральными органами исполнительной власти по оценке реальной потребности в беспилотниках и услуг, которые могут быть эффективно применены в работе госорганов.

"Этот госзаказ включает в себя закупки беспилотников и услуг на их основе со стороны органов власти, госкорпораций и компаний с госучастием. В текущем году объем такого заказа составит 4,4 млрд. руб., из которых 2,6 млрд. – средства федерального бюджета. В период с 2024 по 2026 год... потенциальный госзаказ, который мы согласовали, суммарно составит порядка 92 млрд. руб., до 2030 года – порядка 200 млрд. руб.", – цитирует "РИА Новости" А.Белоусова.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
01.05.2023 13:47
Цитата, q
Объем госзаказа на беспилотники в России до 2030 года составит около 200 млрд. руб.
По тому как чиновники пилят бюджетные деньги накручивая цены на БПЛА делая их в разы дороже западных образцов перевести 200 млрд. в понятное количество беспилотников  не представляется возможным.
Вопрос 2
А как готовятся операторы БЛА, специалисты по техническому обслуживанию и ремонту,  корректировки артиллерии

Например на Украине действуют 20 специализированных школ  для подготовки  специалистов и операторов БЛА, за год они подготовили около 7 тыс. специалистов.
Из них уже сформировали 70 рот БПЛА численностью 50- 60 чел.

А как обстоят дела в России?
Хоть кто-то кроме Вагнера позаботился проблемой подготовки  операторов БПЛА в необходимом для армии и других ведомств количестве....
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