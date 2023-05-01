Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей

ЦАМТО, 28 апреля. Объем госзаказа на беспилотники в России до 2030 года составит около 200 млрд. руб., сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания по беспилотникам у президента России Владимира Путина.

А.Белоусов отметил, что необходимо создать первичный долгосрочный заказ со стороны государства. По поручению президента правительством был сформирован и утвержден государственный гражданский заказ на период до 2030 года. Была проведена работа с федеральными органами исполнительной власти по оценке реальной потребности в беспилотниках и услуг, которые могут быть эффективно применены в работе госорганов.

"Этот госзаказ включает в себя закупки беспилотников и услуг на их основе со стороны органов власти, госкорпораций и компаний с госучастием. В текущем году объем такого заказа составит 4,4 млрд. руб., из которых 2,6 млрд. – средства федерального бюджета. В период с 2024 по 2026 год... потенциальный госзаказ, который мы согласовали, суммарно составит порядка 92 млрд. руб., до 2030 года – порядка 200 млрд. руб.", – цитирует "РИА Новости" А.Белоусова.