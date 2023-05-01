Обстановка в ЦАР имеет предпосылки к дальнейшему обострению - Шойгу

Нью-Дели. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Радикальные экстремистские группировки, закрепившиеся на территории Афганистана, активизировали действия в соседних республиках, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Нью-Дели.

"Обстановка в Центрально-Азиатском регионе (ЦАР) имеет предпосылки к дальнейшему обострению. При этом главная угроза исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных радикальных экстремистских группировок, которые активизировали действия в соседних республиках по продвижению своих идей", - сказал Шойгу.

По его оценке, "возрастает вероятность проникновения бандгрупп различных международных террористических организаций, таких как ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация), "Исламское движение Узбекистана" (запрещенная в РФ террористическая организация) и "Исламское движение Восточного Туркестана" (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Это требует от нас чёткой координации и наращивания усилий по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, выработки мер по стабилизации ситуации в регионе", - сказал Шойгу, отметив важность сохранения темы Афганистана в повестке ШОС.