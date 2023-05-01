Все страны - участницы проекта МКС поддержали ее эксплуатацию после 2024 года

Как отметили в NASA, специалисты США продолжат работу с партнерами по обеспечению бесперебойного присутствия на низкой околоземной орбите

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Все страны - участницы проекта Международной космической станции (МКС) согласились продлить эксплуатацию орбитального комплекса после 2024 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"США, Япония, Канада и страны-участницы из Европейского космического агентства [ЕКА] подтвердили, что они поддерживают эксплуатацию космической станции до 2030 года, а Россия подтвердила, что поддерживает ее эксплуатацию до 2028 года", - указывается в заявлении. Как отметили в космическом ведомстве, специалисты США "продолжат работу с партнерами в целях обеспечения бесперебойного присутствия на низкой околоземной орбите, а также безопасного и организованного перехода от космической станции к коммерческим платформам в будущем".

Как ранее в интервью агентству Reuters заявил глава NASA Билл Нельсон, он рассчитывает, что сотрудничество России и США по проекту МКС продолжится до 2030 года. В опубликованном в марте запросе бюджета NASA на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года) говорится о финансировании работы МКС как минимум до 2030 года.

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов ранее проинформировал страны - партнеры по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Она является многомодульной и весит около 435 т (с пристыкованными кораблями вес может доходить до 470 т). Участниками этого проекта являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов ЕКА (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция).