Войти
Интерфакс-АВН

ДСНВ отвечает интересам стратегической стабильности, Вашингтон заинтересован в его сохранении - посол США в РФ

134
0
0
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - США заинтересованы в сохранении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), будут работать над этим, заявила посол США в России Линн Трейси.

"В интересах стратегической стабильности США продолжать содействовать сохранению общей прозрачности данных об уровнях наших ядерных сил и их расстановке. Взаимное соблюдение ДСНВ укрепляет безопасность США, России и всего мира. Поэтому США работают над сохранением договора", - сказала она в интервью газете "Коммерсант", которое будет опубликовано в пятницу.

Глава американской дипмиссии убеждена, что значение ДСНВ "становится особенно велико в периоды напряженности, когда наибольшую важность приобретают ясность и сдерживание". По ее словам, "действия России (по приостановке договора - ИФ) угрожают не только существованию ДСНВ, но и будущему американо-российского контроля над ядерными вооружениями".

Как сообщила Трейси, "США продолжают анализировать свои следующие шаги с учетом невыполнения Россией ДСНВ". "Рассмотрение Соединенными Штатами дополнительных контрмер будет определяться результатами нашей оценки влияния российских нарушений на национальную безопасность США и нашей стратегией в отношении возврата России к выполнению ДСНВ. Пока ничего другого о конкретных следующих шагах я вам сообщить не могу", - отметила она.

Как подчеркнула дипломат, в Вашингтоне "понимают, что у нас нет большей обязанности, чем обязанность по защите мира от риска ядерной войны". Именно поэтому, продолжила Трейси, после прекращения действия ДСНВ "США будут стремиться к заключению соглашений, которые смогли бы ограничить риски в мире", который, по ее мнению, стал опаснее из-за ситуации на Украине и угрозы применения ядерного оружия в этой стране.

Дипломат также отметила, что в настоящее время, пока продолжаются боевые действия на Украине, "трудно представить себе возврат к стратегическому диалогу" и подчеркнула, что приостановка Москвой ДСНВ не заставит Вашингтон отказаться от поддержки Украины.

Отвечая на вопрос о том, будут ли США проводить ядерные испытания с учетом намерения РФ отказаться от них на паритетной основе, Трейси сказала: "Соединенные Штаты продолжают соблюдать полный мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия и призывают все государства, у которых есть ядерное оружие, объявить или соблюдать такой мораторий".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
11.11.2022
Российские МиГ-31 сбивают украинских летчиков за сотни километров, а украинцам нечем крыть
16.05.2022
Финляндия и Швеция вот-вот вступят в НАТО. Что это значит для России?
04.06.2020
Печат (Сербия): резкие движения накануне нового СНВ
13.01.2020
Необходимо прописать особый статус Донбасса в конституции Украины - Путин
15.11.2019
Деловая столица (Украина): плавучая крепость. К чему Кремль готовит Крым к 2020 году
10.10.2018
National Interest (США): Спасет ли Россию ракета "Булава"?
21.01.2010
Боевая мощь восточного соседа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 00:38
  • 2
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб
  • 28.04 00:11
  • 48506
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.04 21:47
  • 1
Подлодкам из серии "Варшавянок" присвоят имена городов новых регионов России
  • 27.04 21:34
  • 1
Для Северного флота планируется построить шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 06363
  • 27.04 21:29
  • 1
Специалисты инженерных войск ВВО провели тренировку по применению роботизированного комплекса "Уран-6"
  • 27.04 21:13
  • 1
На Украине заявили, что обучили более 7 тыс. операторов беспилотников для ВСУ
  • 27.04 20:56
  • 1
Роскосмос еще не разобрался, что повредило корабли "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21"
  • 27.04 20:51
  • 1
Полет пары стелс-штурмовиков F-117 на малой высоте попал на видео
  • 27.04 19:19
  • 1
МС-21 обойдется в разы дешевле западных конкурентов
  • 27.04 19:04
  • 1
Посольство России: Лондон не уйдет от ответственности за передачу ВСУ снарядов с ураном
  • 27.04 18:55
  • 1
Минобороны РФ сообщило о патрулировании нейтральных вод Баренцева и Норвежского морей двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-160
  • 27.04 16:21
  • 60
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 27.04 15:44
  • 2
В США оценили новый комплекс связи для Су-57
  • 27.04 15:43
  • 3
СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова
  • 27.04 15:06
  • 440
Международные расчеты, минуя доллар, по странам