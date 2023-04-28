ДСНВ отвечает интересам стратегической стабильности, Вашингтон заинтересован в его сохранении - посол США в РФ

Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - США заинтересованы в сохранении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), будут работать над этим, заявила посол США в России Линн Трейси.

"В интересах стратегической стабильности США продолжать содействовать сохранению общей прозрачности данных об уровнях наших ядерных сил и их расстановке. Взаимное соблюдение ДСНВ укрепляет безопасность США, России и всего мира. Поэтому США работают над сохранением договора", - сказала она в интервью газете "Коммерсант", которое будет опубликовано в пятницу.

Глава американской дипмиссии убеждена, что значение ДСНВ "становится особенно велико в периоды напряженности, когда наибольшую важность приобретают ясность и сдерживание". По ее словам, "действия России (по приостановке договора - ИФ) угрожают не только существованию ДСНВ, но и будущему американо-российского контроля над ядерными вооружениями".

Как сообщила Трейси, "США продолжают анализировать свои следующие шаги с учетом невыполнения Россией ДСНВ". "Рассмотрение Соединенными Штатами дополнительных контрмер будет определяться результатами нашей оценки влияния российских нарушений на национальную безопасность США и нашей стратегией в отношении возврата России к выполнению ДСНВ. Пока ничего другого о конкретных следующих шагах я вам сообщить не могу", - отметила она.

Как подчеркнула дипломат, в Вашингтоне "понимают, что у нас нет большей обязанности, чем обязанность по защите мира от риска ядерной войны". Именно поэтому, продолжила Трейси, после прекращения действия ДСНВ "США будут стремиться к заключению соглашений, которые смогли бы ограничить риски в мире", который, по ее мнению, стал опаснее из-за ситуации на Украине и угрозы применения ядерного оружия в этой стране.

Дипломат также отметила, что в настоящее время, пока продолжаются боевые действия на Украине, "трудно представить себе возврат к стратегическому диалогу" и подчеркнула, что приостановка Москвой ДСНВ не заставит Вашингтон отказаться от поддержки Украины.

Отвечая на вопрос о том, будут ли США проводить ядерные испытания с учетом намерения РФ отказаться от них на паритетной основе, Трейси сказала: "Соединенные Штаты продолжают соблюдать полный мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия и призывают все государства, у которых есть ядерное оружие, объявить или соблюдать такой мораторий".