Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики.

МО РФ: силы ВМФ нанесли удары высокоточным оружием по пунктам размещения резервов ВСУ

МОСКВА, 27 апреля/ Радио Sputnik. Корабли ВМФ России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по резервам войск Украины, что не позволило противнику выдвинуть подразделения морской пехоты в зону боевых действий, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий", – говорится в ежедневной сводке ведомства.

В понедельник, 24 апреля, Минобороны РФ проинформировало об уничтожении "Искандером" воевавших на стороне киевского режима боевиков "Грузинского легиона", причастных к истязаниям и убийствам российских военнослужащих.

Радио Sputnik также рассказало о поразивших британского наемника действиях российских артиллеристов в зоне спецоперации.