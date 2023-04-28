Конструктор Чукавин: винтовка СВЧ существенно повышает скрытность снайпера - Интервью ТАСС

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Новой снайперской винтовке Чукавина (СВЧ) концерна "Калашников" прочат славу наследницы легендарной винтовки Драгунова (СВД), стоящей на вооружении российской армии уже 60 лет. Оружие уже производится серийно и успело поработать в зоне специальной военной операции (СВО). Создатель винтовки Андрей Чукавин в интервью ТАСС рассказал о том, как конструкция нового оружия повысит безопасность снайпера, почему необходимость его появления обусловили в том числе антропометрические факторы, а также о возможности создания более компактных модификаций СВЧ.

— Андрей Юрьевич, во-первых, разрешите поздравить вас и в вашем лице весь коллектив конструкторско-технологического центра (КТЦ) "Калашникова" с юбилеем — 90-летием со дня основания.

— Спасибо.

— Какие работы сегодня ведутся в КТЦ?

— Основная работа, которую ведет КТЦ сегодня, — это модернизация штатного автомата АК-12, его разных вариантов и исполнений. Эта работа продолжается. Одновременно развивается гранатометно-пушечное направление, ведется работа над пулеметами и снайперскими винтовками. Кроме того, разрабатываются новые исполнения гражданского оружия согласно виду боевых образцов.

СПРАВКА КТЦ "Калашникова" ведет свою историю с апреля 1933 года, когда приказом директора Ижевских оружейного и сталеделательного заводов №125 от 28.04.1933 были организованы оружейный цех №85 и бюро новых конструкций (БНК). Коллектив бюро должен был освоить производство разрабатываемых в стране автоматических винтовок, изготовление которых в марте 1930 года было поручено ижевскому заводу. В 1938 году бюро реорганизовано в отдел главного конструктора (ОГК). Приняв участие в выпуске первой опытной партии автоматических винтовок Симонова (АВС) в конце 1934 года, к началу Великой Отечественной войны коллектив уже помогал оружейному предприятию в кратчайшие сроки осваивать новые образцы стрелково-пушечного вооружения, а также совершенствовать его по опыту боевого применения. После войны Ижевскому машиностроительному заводу было поручено производство автомата Калашникова. Позже к ним добавились пулемет Калашникова и снайперская винтовка Драгунова (СВД). Кроме того, завод начал выпускать высокоточное оружие для стрелков-спортсменов, причем удачные решения стали основой для разработки многих образцов спортивно-охотничьего и боевого оружия. Всего за время существования специального конструкторского отдела разработано более 400 образцов стрелкового, спортивного и охотничьего оружия, причем более 80% из них выпускались и выпускаются серийно.

— Как начиналась работа над СВЧ? Сколько было создано опытных образцов во время разработки винтовки?

— Работу над винтовкой мы начали в 2016 году с создания охотничьего карабина в калибре .308 Win. (7,62х51 мм). Идея заключалась в разработке новой компоновки оружия. Карабин было сделать проще, поэтому начали делать именно его. Потом, в 2018 году, на одном из совещаний мы показали этот карабин военным, и они выразили желание опробовать и боевое оружие, созданное по такой схеме. Была открыта опытно-конструкторская работа (ОКР) "Жнец" по созданию оружия в отечественном калибре 7,62х54 мм. Так началась плотная работа над СВЧ.

Затем были предварительные испытания, а потом — государственные. И вот теперь мы занимаемся освоением серийного производства. Кроме того, параллельно идет работа над винтовкой в еще двух калибрах — .308 Win. и .338 LM.

— Можно ли назвать создание боевого оружия на основе охотничьих гражданских образцов типичным?

— Нет. Но надо сказать, что СВЧ мы делали как облегченную штурмовую винтовку еще до появления технического задания Минобороны. У нее был короткий ствол, отсутствовали разнообразные комплектующие. По сути дела, это все еще был охотничий карабин, который потихоньку превращался в штурмовую винтовку. И только после того, как ведомство сформулировало техническое задание, мы начали делать снайперскую винтовку, получившую индекс ГРАУ 6В14.

— СВЧ уже применяется российскими военнослужащими в ходе спецоперации. Какую обратную связь вы получаете от них?

— Мы сделали партию СВЧ в 2022 году, отправили ее в зону СВО и до настоящего времени получили первые положительные отклики.

— Каким вы видите дальнейшее совершенствование СВЧ?

— Работа продолжается. Если говорить об освоении серийного производства, то уже проведена огромная работа. В рамках технологической отработки мы в чем-то упростили конструкцию. Разумеется, повышаем надежность отдельных узлов и механизмов. При этом некоторые в процессе могут меняться — и это абсолютно нормально.

— Получается, улучшение СВЧ — это скорее непрерывный процесс?

— Конечно. Когда идет изготовление в объемах серийного производства, а не опытных партий, технологи предъявляют совсем иные требования. Мы с ними работаем в плотном контакте и совершенствуем конструкцию, даже сейчас, когда начали изготавливать детали. В чем-то совершенствуем ее, в чем-то — упрощаем.

— Можете привести примеры?

— Например, цевье. Мы делали его из трех деталей, а теперь это монолитная деталь. Спасибо нашим технологам, которые подсказали, что готовы это сделать. Станки с ЧПУ (числовым программным управлением — прим. ТАСС) это позволяют.

— СВЧ называют преемницей снайперской винтовки Драгунова (СВД), превосходящей предшественницу по ряду характеристик, например кучности стрельбы. Какие конструктивные особенности позволяют достигать таких показателей?

— Я бы пока не замахивался на то, что СВЧ идет на замену винтовке Драгунова. СВД — это отработанная годами простая и надежная конструкция, которая будет использоваться еще долго. Каждый следующий образец, который принимается на вооружение и поставляется в войска, должен быть хотя бы чуть лучше предыдущего. СВЧ превосходит старую винтовку прежде всего в эргономике. Нужно понимать, что патрон остался тем же, поэтому говорить, что изменилась пробиваемость или дальность стрельбы, не приходится. Кучность тоже определяется в большей степени качеством патронов, однако и этот параметр улучшен на 25–30%. И даже такие результаты потребовали громадных усилий.

Собственно, главным пожеланием при создании СВЧ было получить возможность закрепить современный оптический прицел на верхней базе, чтобы при обслуживании его не нужно было отсоединять. Потому что каждая постановка прицела хоть немного, но сбивает точку попадания. Изменения эргономики оружия назрели сами собой, это складывающийся приклад с регулировкой его длины, а также высоты щеки и затылка — причем амортизированного. Кроме того, приклад сам должен регулироваться по длине, поскольку сейчас уже выросло другое поколение, для которых приклад СВД коротковат — народ просто стал повыше. Но это требование продиктовано не только антропометрическими данными стрелка, ведь при использовании в зимних условиях или с надетым бронежилетом возможность быстрой регулировки приклада по длине тоже положительно сказывается на эргономике.

Помимо всего прочего, на СВД никогда не было сошек, потому что их там, собственно говоря, и негде закрепить. На СВЧ есть отделяемые складные сошки, которые регулируются по высоте. Они не связаны жестко со стволом, что благоприятно сказывается на кучности и точности. Еще на СВЧ устанавливается такой механизм, как прибор малошумной стрельбы (ПМС). Раньше его называли глушитель, но это не совсем так. При стрельбе штатными 7,62-мм винтовочными патронами он лишь приглушает звук выстрела и гасит пламя и искры.

— Какие преимущества это дает?

— ПМС заметно повышает скрытность работы снайпера. Во-первых, если стрелять без него, даже с пламегасителем небольшой язычок дульного пламени все-таки виден, особенно в темноте. А прибор малошумной стрельбы позволяет начисто заглушить это пламя, и в темноте вообще не будет видно, что происходит выстрел. Во-вторых, он приглушает и "размывает" характерный звук выстрела снайперской винтовки, не позволяя определить точное положение позиции снайпера и вид оружия, из которого ведется стрельба. Ведь когда снайпер вступает в бой, это слышно, в результате в его сторону летят мины, снаряды, пулеметные очереди.

— На каких дальностях СВЧ позволяет выполнять задачи?

— Эффективная дальность стрельбы точно такая же, как и у СВД, которая использует тот же самый патрон и имеет такую же длину ствола. До километра стрелять можно уверенно, а на больших дальностях этот патрон не позволяет уверенно поражать цели.

— Каким образом можно было бы увеличить дальнобойность винтовки? Может быть, увеличить длину ствола?

— Тогда увеличится масса. Кроме того, будет очень тяжело оперировать такой винтовкой. Ведь не зря сейчас, особенно на Западе, появляются штурмовые варианты винтовок с укороченным стволом, позволяющие применять их в городских условиях. Однако это уменьшает начальную скорость пули и снижает бронепробиваемость. Поэтому необходимо искать компромиссное решение.

— Есть ли планы по созданию таких же компактных версий винтовки?

— Об этом уже нужно спрашивать Министерство обороны. Если возникнет потребность в такой модернизации, мы ее можем провести, в том числе путем укорачивания ствола. Однако, повторюсь, необходимо будет искать компромиссное решение между начальной скоростью пули и бронепробиваемостью. Также надо помнить, что более короткий ствол снизит эффективную дальность поражения.

— Существуют ли у СВЧ прямые конкуренты за рубежом?

— Дело в том, что все зарубежные конкуренты используют другой патрон — 7,62х51 мм. У нас свой патрон 7,62х54 мм, принятый на вооружение в российской армии. Но весь мир идет в одном направлении: длинная планка Пикатинни, на которой можно разместить оптический прицел и насадку для стрельбы в ночных условиях, сошки, глушители малошумной стрельбы. В плане эргономики, помимо регулировок приклада, — это возможность управления предохранителем и нажатия кнопки отделения магазина без отрыва руки от рукоятки — все это, кстати, тоже имеется в СВЧ. Более того, флажок включения предохранителя на нашей винтовке двусторонний, что позволяет управлять им одним движением руки слева и справа. На СВД он был односторонним, требовалось отрывать руку от рукоятки, чтобы его перевести в нужное положение.

— Пока серийное производство СВЧ только осваивается, о каких объемах выпуска можно говорить?

— Освоение серийного производства винтовки — это очень трудоемкий процесс. К концу 2023 года мы сможем сделать в несколько десятков раз больше винтовок, чем в 2022 году. А в следующем году сможем выпустить столько, сколько запросит Минобороны РФ. При освоенном производстве нарастить объемы выпуска гораздо проще.

— Освоение производства и улучшение СВЧ — ваша основная деятельность сейчас?

— С 2016–2018 годов мы начали выпускать гражданские версии СВЧ с укороченным стволом небольшими сериями в двух калибрах — 7,62х54 мм и .308 Win. После освоения производства боевого образца на оружейном производстве в больших количествах в следующем году, надеюсь, продолжим в больших количествах производить и его.