Ядерный буксир "Зевс" может быть задействован в российско-китайской лунной программе - глава "Роскосмоса"

Макет спутника "Зевс" с ядерным буксиром для полётов к планетам Солнечной системы.

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Ядерный буксир "Зевс", разработка которого сейчас ведется в РФ, может быть задействован в российско-китайской лунной программе в качестве доставщика крупногабаритных грузов на спутник Земли, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Ядерный буксир "Зевс", который мы собираемся к 2030 году на практике реализовать - это одно из изделий, которое поможет в экспансии Луны, мы его собираемся в совместном проекте с Китаем использовать", - сказал Борисов в среду на просветительском марафоне "Знание. Первые".

По его словам, буксир планируют использовать в доставке крупногабаритных грузов с околоземной на околунную орбиту.

Ранее сообщалось о разработке космической ядерной установки мощностью до 1 мегаватта. Проект получил название "Зевс". 22 мая 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что первый образец орбитальной ядерной установки "Зевс" будет готов к 2030 году.

5 апреля генеральный директор Центра Келдыша (предприятие-разработчик "Зевса") Владимир Кошлаков сообщил, что ядерный буксир сможет непрерывно работать в космическом пространстве до 10 лет.