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ТАСС

Роскосмос еще не разобрался, что повредило корабли "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21"

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"Союз МС-22"
"Союз МС-22".
Источник изображения: NASA

При этом, по словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, причиной нештатной ситуации точно было внешнее воздействие

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Роскосмос еще не разобрался в точных причинах нештатных ситуаций с кораблями "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21", сообщил в среду генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Это становится проблемой. Те две нештатные ситуации <…> в декабре прошлого года и в январе, которые случились с нашими кораблями. Когда метеорит и, может быть, мусор - до конца мы еще не разобрались, но это точно внешнее воздействие, - нарушило систему терморегулирования, поставило под угрозу жизни экипажей", - сказал он. 

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