На Украине заявили, что обучили более 7 тыс. операторов беспилотников для ВСУ

В настоящее время в стране функционируют свыше 20 школ для их обучения, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Более 7 тыс. операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) было подготовлено в стране, в настоящее время на Украине функционируют свыше 20 школ для их обучения. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью агентству Укринформ, опубликованном в среду.

"Мы уже законтрактовали свыше 3,8 тыс. комплексов БПЛА более чем на 4,1 млрд гривен (свыше $112,1 млн), а также обучили более 7 тыс. операторов дронов. Наша цель - научить 10 тыс. человек, поэтому мы двигаемся в этом направлении. Сейчас на Украине работает более 20 школ, где люди могут освоить навыки управления дронами. Ежемесячно их число увеличивается на одну-две. Также почти у каждого производителя дронов есть своя внутренняя школа", - сказал Федоров в ответ на вопрос о развитии в стране так называемого проекта "Армия дронов".

Он заявил, что недавно были укомплектованы оборудованием военнослужащие первых трех рот ударных беспилотников, а в ближайшее время будут обеспечены и другие подобные подразделения, которые, по его словам, предназначены для выполнения разведывательных и ударных задач, в частности для корректирования артиллерийского огня.

Министр также утверждает, что на Украине собрали более $13,6 млн на морские беспилотники, один из которых стоит около $273 тыс. В эту стоимость, как он отметил, входит в том числе сам дрон, видеоподсистемы, модули связи, боевая часть, а также станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных.

В середине апреля военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев сообщил, что для украинских войск уже подготовлено более 70 рот операторов БПЛА, в каждую из которых входит от 50 до 60 человек личного состава.

В марте в Госспецсвязи Украины заявили, что выделят в этом году свыше $855 млн на приобретение беспилотников для ВСУ. Ранее Минобороны страны сообщило, что на увеличение закупок БПЛА для украинских войск в 2023 году из бюджета направят около $544 млн. До этого в ведомстве заявили о формировании в ВСУ рот операторов ударных беспилотников, которые оснастят в том числе терминалами спутниковой связи Starlink.