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Специалисты инженерных войск ВВО провели тренировку по применению роботизированного комплекса "Уран-6"

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Военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра провели работу по разминированию сирийского Алеппо с применением робототехнических комплексов «Уран-6». Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте»
Военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра провели работу по разминированию сирийского Алеппо с применением робототехнических комплексов «Уран-6». Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

ЦАМТО, 26 апреля. Специалисты инженерно-саперного соединения общевойсковой армии ВВО в ходе мероприятий боевой подготовки применили роботизированный комплекс "Уран-6" на одном из полигонов в Забайкальском крае.

В рамках тренировки военнослужащие совершенствовали навыки по ведению инженерной разведки на маршрутах выдвижения колонны техники, выполнению нормативов по установке минного трала на комплекс, уничтожению учебных взрывоопасных предметов с применением накладных зарядов, противоминных траков.

Помимо этого, специалисты инженерных войск отработали проделывание проходов в минных полях и расчистку завалов от условных взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления. При этом работа оператора в ходе управления робототехническим комплексом проходила на безопасном удалении до 1 км.

Справочно: роботизированный комплекс "Уран-6" позволяет исключить непосредственное участие военнослужащего в ходе выполнения задач, связанных с риском для жизни, а также с достаточной степенью надежности обеспечить сплошное разминирование местности от взрывоопасных предметов, что существенно повышает возможности инженерных подразделений при выполнении специальных задач, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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