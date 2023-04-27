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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о патрулировании нейтральных вод Баренцева и Норвежского морей двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-160

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России заявило, что два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 выполнили многочасовой полет на Баренцевым и Норвежским морями.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью более 14 часов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в министерстве.

По словам военных, истребители-перехватчики МиГ-31 Северного флота сопроводили Ту-160.

"В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили ночную и дневную дозаправку топливом в воздухе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - сообщили в Минобороны.

Стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

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