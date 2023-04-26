Войти
D-Russia.ru

«У нас эти области крайне неразвиты» – первый вице-премьер на стратегической сессии по беспилотным авиационным системам

346
0
0
БПЛА
БПЛА.
Источник изображения: D-Russia.ru

Формирование полноценной отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) – сложная комплексная задача, состоящая из решения ряда крупномасштабных проблем; в России по большинству вопросов приходится начинать с нуля, заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов на стратегической сессии с российскими производителями БАС.

Первая и центральная задача – это консолидация производителей и создание системы кооперации и технологического обеспечения производства БАС. Вторая – снятие регуляторных ограничений, которые сегодня препятствуют формированию рынков использования БАС и услуг, предоставляемых с помощью беспилотников (обеспечение работы сельского хозяйства, перевозка грузов, аэрофотосъёмка и киносъёмка, контроль за состоянием линейных объектов строительства и т.д.). «У нас эти области крайне неразвиты, потому что отсутствуют правила, по которым могут функционировать хозяйствующие субъекты», — отметил Белоусов.

Третья проблема – создание современной комфортной системы сертификации, снятие регуляторных ограничений, связанных с функционированием наземной инфраструктуры, и ряд других вопросов, связанных с обеспечением безопасности полётов, эксплуатации БАС. Четвёртая – вопрос подготовки кадров.

Белоусов сообщил, что национальный проект по развитию БАС уже сформирован, в ближайшее время о состоянии работ будет доложено президенту.

Напомним, концепция интеграции дронов в единое воздушное пространство России была утверждена в октябре 2021 года. Интеграция предусматривалась в три этапа, сроки которых затем были передвинуты; в том числе дата завершения интеграции перенесена с 2030 на 2035 год.

На стратегической сессии отмечалось, что помочь решить описанные проблемы и обеспечить серийное производство и использование беспилотников в нашей стране должен национальный проект по развитию этой сферы – его необходимо утвердить до 1 сентября 2023 года.

По словам заместителя министра промышленности и торговли Василия Шпака, для формирования этого документа была организована работа ряда экспертов.

Так, по словам замминистра, в профильные рабочие группы по разработке национального проекта вошли в общей сложности более 250 человек из 70 организаций. Сегодня создан проект паспорта нацпроекта, в рамках которого сейчас формируется четыре федеральных проекта.

Два из них – «Стимулирование спроса на отечественные БАС» и «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» – в ведении Минпромторга. «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС» возьмёт на себя Минтранс. За «Кадры для беспилотных авиационных систем» будет отвечать Минобрнауки.

В период до 2030 года ожидаем рост ёмкости рынка до 180 тысяч БАС с достижением доли российского производства на уровне 70%, — сообщил Шпак.

Участники заседания высказали предложения о формировании сети научно-производственных центров в сфере БАС, создании специализированной системы сертификации, об использовании БАС в сельском хозяйстве, а также о возможности тестировать беспилотники на специальных площадках в крупных городах. Андрей Белоусов подчеркнул, что предложения отрасли будут отработаны при подготовке национального проекта.

Он добавил, что необходимо будет сделать отдельную программу по компонентам беспилотников – аналогичную той, которая существует по автокомпонентам.

Национальный проект по развитию отрасли беспилотников должен быть систематизирован по нескольким ключевым пунктам. В их числе гарантированный спрос со стороны государства и госкомпаний, схема кооперации, унификация стандартов, технологические карты (и связанная с ними линейка НИОКР), а также меры господдержки.

Андрей Белоусов поручил отдельно отработать возможность запуска дополнительных инструментов, предложенных участниками стратегической сессии.

Права на данный материал принадлежат D-Russia.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.08.2021
ОАК Обновил стратегию: три главных этапа до 2035 года
27.08.2020
"Миль" и "Камов" вместе. Какое будущее ждет два известных вертолетных бренда
27.12.2017
Министерство обороны России начало закупку самолетов Diamond DA42Т в качестве учебных
22.03.2017
Комитет по обороне индийского парламента сообщил об укреплении позиций США на индийском рынке вооружений
18.05.2016
Андрей Богинский: центральной темой HeliRussia 2016 станет беспилотная авиация
08.04.2010
В однобортном уже никто не воюет
15.02.2010
Под пристальным вниманием ВПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 10:14
  • 2
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
  • 26.04 10:05
  • 48450
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 05:13
  • 5
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 26.04 01:55
  • 13
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 21:26
  • 58
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 20:59
  • 2449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 15:20
  • 3
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 15:11
  • 1
Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части
  • 25.04 15:08
  • 2
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу