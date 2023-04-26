«У нас эти области крайне неразвиты» – первый вице-премьер на стратегической сессии по беспилотным авиационным системам

Формирование полноценной отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) – сложная комплексная задача, состоящая из решения ряда крупномасштабных проблем; в России по большинству вопросов приходится начинать с нуля, заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов на стратегической сессии с российскими производителями БАС.

Первая и центральная задача – это консолидация производителей и создание системы кооперации и технологического обеспечения производства БАС. Вторая – снятие регуляторных ограничений, которые сегодня препятствуют формированию рынков использования БАС и услуг, предоставляемых с помощью беспилотников (обеспечение работы сельского хозяйства, перевозка грузов, аэрофотосъёмка и киносъёмка, контроль за состоянием линейных объектов строительства и т.д.). «У нас эти области крайне неразвиты, потому что отсутствуют правила, по которым могут функционировать хозяйствующие субъекты», — отметил Белоусов.

Третья проблема – создание современной комфортной системы сертификации, снятие регуляторных ограничений, связанных с функционированием наземной инфраструктуры, и ряд других вопросов, связанных с обеспечением безопасности полётов, эксплуатации БАС. Четвёртая – вопрос подготовки кадров.

Белоусов сообщил, что национальный проект по развитию БАС уже сформирован, в ближайшее время о состоянии работ будет доложено президенту.

Напомним, концепция интеграции дронов в единое воздушное пространство России была утверждена в октябре 2021 года. Интеграция предусматривалась в три этапа, сроки которых затем были передвинуты; в том числе дата завершения интеграции перенесена с 2030 на 2035 год.

На стратегической сессии отмечалось, что помочь решить описанные проблемы и обеспечить серийное производство и использование беспилотников в нашей стране должен национальный проект по развитию этой сферы – его необходимо утвердить до 1 сентября 2023 года.

По словам заместителя министра промышленности и торговли Василия Шпака, для формирования этого документа была организована работа ряда экспертов.

Так, по словам замминистра, в профильные рабочие группы по разработке национального проекта вошли в общей сложности более 250 человек из 70 организаций. Сегодня создан проект паспорта нацпроекта, в рамках которого сейчас формируется четыре федеральных проекта.

Два из них – «Стимулирование спроса на отечественные БАС» и «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» – в ведении Минпромторга. «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС» возьмёт на себя Минтранс. За «Кадры для беспилотных авиационных систем» будет отвечать Минобрнауки.

В период до 2030 года ожидаем рост ёмкости рынка до 180 тысяч БАС с достижением доли российского производства на уровне 70%, — сообщил Шпак.

Участники заседания высказали предложения о формировании сети научно-производственных центров в сфере БАС, создании специализированной системы сертификации, об использовании БАС в сельском хозяйстве, а также о возможности тестировать беспилотники на специальных площадках в крупных городах. Андрей Белоусов подчеркнул, что предложения отрасли будут отработаны при подготовке национального проекта.

Он добавил, что необходимо будет сделать отдельную программу по компонентам беспилотников – аналогичную той, которая существует по автокомпонентам.

Национальный проект по развитию отрасли беспилотников должен быть систематизирован по нескольким ключевым пунктам. В их числе гарантированный спрос со стороны государства и госкомпаний, схема кооперации, унификация стандартов, технологические карты (и связанная с ними линейка НИОКР), а также меры господдержки.

Андрей Белоусов поручил отдельно отработать возможность запуска дополнительных инструментов, предложенных участниками стратегической сессии.