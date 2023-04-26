«Новая разработка Сбера является прорывной», — представлена нейросеть GigаСhat

Она включает Kandinsky 2.1
Сбер представил собственную нейросеть GigаСhat, которая на первом этапе будет доступна в режиме тестирования по приглашениям.
Она умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста. GigaChat изначально поддерживает мультимодальное взаимодействие и более грамотно общается с пользователями на русском языке.
Архитектура GigaChat основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), которая включает различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback. Это позволяет нейросети решать множество разнообразных задач, а включение в сервис модели Kandinsky 2.1 даёт возможность создания изображений.
Виртуальный ассистент «Салют» — один из первых получит в ближайшее время все возможности GigаСhat. В Сбере заявляют, что новая умная нейросеть подойдёт для работы представителей СМИ, редакторов, программистов, педагогов, студентов, маркетологов и представителей других профессий.
Чтобы начать тестировать GigаСhat, необходимо вступить в закрытое сообщество в Telegram-канале.