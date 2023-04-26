«Новая разработка Сбера является прорывной», — представлена нейросеть GigаСhat

Она включает Kandinsky 2.1

Сбер представил собственную нейросеть GigаСhat, которая на первом этапе будет доступна в режиме тестирования по приглашениям.

Она умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста. GigaChat изначально поддерживает мультимодальное взаимодействие и более грамотно общается с пользователями на русском языке.

Архитектура GigaChat основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), которая включает различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback. Это позволяет нейросети решать множество разнообразных задач, а включение в сервис модели Kandinsky 2.1 даёт возможность создания изображений.

Новая разработка Сбера, которую мы сегодня представили, является прорывной для всей большой вселенной российских технологий. Более того, GigaChat уникален своей открытостью архитектуры, в то время как мировые аналоги нашей модели придерживаются курса Closed AI. Важно, что GigaChat могут использовать не только массовые пользователи, которые любят экспериментировать с инновациями, но студенты и даже исследователи для серьезных научных работ. — Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

Виртуальный ассистент «Салют» — один из первых получит в ближайшее время все возможности GigаСhat. В Сбере заявляют, что новая умная нейросеть подойдёт для работы представителей СМИ, редакторов, программистов, педагогов, студентов, маркетологов и представителей других профессий.

Чтобы начать тестировать GigаСhat, необходимо вступить в закрытое сообщество в Telegram-канале.