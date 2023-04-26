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Интерфакс-АВН

В Анкаре назвали конструктивной встречу в Москве глав оборонных ведомств Турции, Ирана, РФ и Сирии

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Вид на город Анкара
Вид на город Анкара.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Стамбул. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Главы оборонных ведомств Турции, Ирана, России и Сирии в ходе встречи в Москве обсудили конкретные шаги по нормализации отношений Анкары и Дамаска, передает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкую сторону.

"Обсуждалась ситуация в сфере безопасности в Сирии, конкретные шаги по нормализации отношений Анкары и Дамаска, активизация усилий по возвращению сирийских беженцев, борьба с любыми формами сепаратизма и терроризма на сирийской территории", - говорится в заявлении оборонного ведомства Турции, выдержки из которого приводит агентство.

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Страны
Иран
Россия
Сирия
Турция
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