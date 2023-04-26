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В США объяснили, почему контрнаступление – это "огромный риск" для Украины

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Разбитая украинская бронетехника в Артемовске
Разбитая украинская бронетехника в Артемовске.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Аверин

NYT: на Западе сомневаются, что украинское наступление изменит баланс сил в пользу Киева

Официальные лица США сомневаются, что украинское наступление сместит баланс сил в пользу Киева, пишет NYT. При этом, если Украина не добьется "решительной победы", поддержка союзников ослабнет, и ей придется пойти на переговоры.

Джулиан Барнс

Эрик Шмитт

Если Украина не одержит решительную победу, поддержка Запада может ослабнуть, а Киеву придется начать серьезные мирные переговоры, чтобы положить конец конфликту или заморозить его.

Вашингтон – Как сообщают американские чиновники, Киев готовится начать контрнаступление уже в следующем месяце. При этом Украина идет на огромные риски: если она не одержит решительную победу, поддержка Запада может ослабнуть, и ей придется начать серьезные переговоры, чтобы положить конец конфликту или заморозить его.

Соединенные Штаты и их союзники по альянсу НАТО предоставили Украине большое количество артиллерийских орудий и боеприпасов для предстоящей битвы, и теперь официальные лица выражают надежду, что этих запасов Киеву хватит. Это существенная перемена по сравнению с ситуацией двумя месяцами ранее, когда оружие поступало очень небольшими партиями и американские чиновники волновались, что его запасов может не хватить.

Согласно попавшим в сеть документам Пентагона, которые дают некоторое преставление о планах Киева, ожидается, что 12 украинских боевых бригад численностью около 4000 солдат в каждой будут готовы уже к концу апреля. Соединенные Штаты и союзники по НАТО обучают и снабжают девять таких бригад, сообщается в этих материалах.

Хотя Украина мало что сообщает американским чиновникам о своих оперативных планах, наступление, скорее всего, будет развернуто на юге страны, в том числе вдоль украинской береговой линии Азовского моря, недалеко от Крыма.

"Все зависит от этого контрнаступления, – сказал Александр Вершбоу (Alexander Vershbow), бывший посол Соединенных Штатов в России и высокопоставленный чиновник НАТО. – Все полны надежд, возможно, даже чрезмерно оптимистичны. Это контрнаступление определит, добьются ли украинцы достойных результатов с точки зрения возвращения территорий и укрепления позиций перед началом переговоров по мирному урегулированию".

Украинские чиновники заявляют, что их цель состоит в том, чтобы прорвать российскую оборону и нанести масштабное поражение российской армии. Однако американские официальные лица считают, что контрнаступление вряд ли поможет существенно изменить баланс сил в пользу Киева.

Украинские вооруженные силы сталкиваются с множеством проблем – это одна из причин, по которым наиболее вероятным исходом остается тупиковая ситуация. Сражения за Артемовск на востоке Украины, которые шли всю зиму, истощили запасы снарядов и привели к большим потерям в некоторых закаленных в боях подразделениях.

Но американские военные чиновники говорят, что украинская армия еще может всех удивить. Теперь она вооружена европейскими танками и американскими бронетранспортерами, а некоторые новые подразделения проходят обучение и получают снабжение из Соединенных Штатов и стран НАТО.

"Я настроен оптимистично и считаю, что в этом или в следующем году Украина продолжит набирать обороты, – сообщил журналистам министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Ben Wallace) во время визита в Вашингтон на прошлой неделе. – Я также думаю, что мы должны оставаться реалистами. Не стоит ждать, что в какой-то момент словно по мановению волшебной палочки Россия рухнет".

Хотя Украина отошла от тактики хранения своих военных планов в секрете и открыто заговорила о предстоящей битве – отчасти потому, что украинским лидерам необходимо поднять боевой дух и надавить на Запад, чтобы заставить его ускорить поставки оружия, – американские чиновники ожидают, что ВСУ все же будет использовать обман и уловки, чтобы сбить русских с толку.

Шансы Украины на успех в ходе контрнаступления также будут зависеть от американской, натовской и украинской разведки. Если Соединенные Штаты и их союзники смогут выявить существенные слабые места в обороне России, Киев сумеет быстро ими воспользоваться, имея прикрытие, которое ей обеспечат танки и боевые машины "Брэдли".

Тем не менее, существенные успехи Украине не гарантированы – и даже не обязательно вероятны. Поле боя сильно заминировано, и продвижение киевских войск будет зависеть от того, смогут ли они эффективно применить оборудование для разминирования, большую часть которого предоставил Запад.

Украина формировала новые боевые бригады, объединяя новобранцев с небольшим костяком опытных солдат-ветеранов. Начиная с января эти подразделения отправлялись на американские полигоны в Германию, чтобы научиться использовать новую для них технику и осуществлять то, что американская армия называет общевойсковыми маневрами, – то есть использовать эффективные способы связи, чтобы координировать наступление войск при поддержке танковых и артиллерийских расчетов.

По словам нескольких американских чиновников, обучение этой тактике проходило успешно, и замотивированные украинские военные хорошо себя показали. Однако применять новую тактику в условиях учебных полигонов гораздо легче, чем в реальном бою, особенно с учетом того, что русские хорошо укрепили свои позиции.

Военные говорят, что вести сложные маневренное боевые действия пока практически невозможно. Они сталкиваются с массой трудностей в попытках координировать свои операции, потому что для этого нужна надежная связь, а ее сложно обеспечить, поскольку у разных подразделений разное радиооборудование, которое нередко уязвимо перед российскими комплексами РЭБ. Один украинский солдат, принимавший участие в недавней неудачной атаке на юге Украины, сказал, что координировать что-либо выше уровня взвода – подразделения численностью около 30 солдат – по-прежнему чрезвычайно сложно.

Если украинцам удастся использовать эту новую тактику, пусть даже в некоторой степени, они, возможно, сумеют одолеть численно превосходящие российские силы.

"Если им удастся прорваться, то, я думаю, они смогут изменить динамику на поле боя", – сказал в интервью заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди (Christopher W. Grady).

Кроме того, поставки артиллерии и боеприпасов на Украину по-прежнему вызывают вопросы. Имеющиеся в распоряжении Киева запасы ракет для ЗРК и артиллерийских снарядов, которые играют крайне важную роль в любом наступлении и обороне, могут уменьшиться до опасно низкой отметки, если украинские войска продолжат расходовать их в нынешнем темпе. Впоследствии Запад вряд ли сможет еще раз развернуть кампанию по наращиванию потенциала Украины, подобную той, которую он провел в преддверии контрнаступления. Западных запасов оружия и снарядов, которые можно было бы передать Киеву, недостаточно, а производители, по словам экспертов, не сумеют восполнить нехватку как минимум до следующего года.

Украинские военные выпускают по несколько тысяч артиллерийских снарядов в день, пытаясь удержать Артемовск, – по словам американских и европейских чиновников, такие темпы расходования боеприпасов ставят под угрозу предстоящее наступление. Бомбардировки были настолько интенсивными, что Пентагон выразил свою обеспокоенность в разговоре с киевскими чиновниками, предупредив их, что в столь важный момент Украина растрачивает боеприпасы впустую.

Хотя украинские силы могут применять беспилотники, чтобы наносить удары в тылу российских войск, у них нет ракет достаточно большой дальности, чтобы бить по российским логистическим узлам, – эта тактика продемонстрировала свою эффективность в ходе наступательных операций под Харьковом и Херсоном прошлым летом.

Авторы статьи: Джулиан Барнс (Julian E. Barnes), Эрик Шмитт (Eric Schmitt), Адам Энтус (Adam Entous), Томас Гиббонс-Нефф (Thomas Gibbons-Neff)

Статья приводится в сокращении

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