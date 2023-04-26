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ТАСС

Ученый назвал сроки запуска Китаем аппарата "Чанъэ-6" к Луне для сбора образцов

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Космический аппарат "Чанъэ-5
Космический аппарат "Чанъэ-5.
Источник изображения: © Jin Liwang/Xinhua via AP

Главный конструктор китайской программы изучения глубокого космоса У Яньхуа заявил, что запуск может произойти в мае 2024 года

ШАНХАЙ, 25 апреля. /ТАСС/. Китай осуществит запуск своего аппарата "Чанъэ-6" к обратной стороне Луны для сбора образцов ориентировочно в мае 2024 года. Об этом сообщил главный конструктор китайской программы изучения глубокого космоса У Яньхуа, выступивший во вторник в городе Хэфэй (восточная провинция Аньхой) на международной конференции, приуроченной к отмечавшемуся 24 апреля Дню космонавтики в КНР, сообщает информационный ресурс Panpay.

По его словам, на то же время запланирован запуск к Луне ретранслятора Magpie Bridge 2. Следующим этапом китайской лунной программы, подтвердил он, станет миссия аппарата "Чанъэ-7" в 2026 году, который отправится исследовать Южный полюс Луны. Вместе с аппаратом "Чанъэ-8", который должен быть запущен в 2028 году, миссия "Чанъэ-7" сыграет важную роль в проекте создания научно-исследовательской базы на Луне, указал У Яньхуа.

В январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу по исследованию Луны. Очередной прорыв страна сделала в январе 2019 года, когда космический аппарат впервые достиг ее обратной стороны. Миссию выполнила межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2". 24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-5". Она отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5", который примерно через 23 дня после старта вернулся на Землю, собрав около 2 кг лунного грунта для изучения специалистами КНР как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы. Планируется, что аппарат "Чанъэ-6" соберет в кратере на обратной стороне Луны образцы, необходимые для изучения микропримесей и изотопов. 

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Страны
Китай
Проекты
2020-й год
CLEP
Луна
Чанчжэн
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