Южнокорейское оружие на Украине: гипотетические допущения и реальные последствия - Мнения ТАСС

Игорь Иванов — о смене позиции Республики Корея в вопросе украинского конфликта

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в интервью агентству Reuters на прошлой неделе допустил, что Республика Корея в будущем может при определенных условиях присоединиться к числу стран, поставляющих Украине оружие. Подобное заявление вызвало критику не только в России, но и в самой Южной Корее.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться, например масштабные нападения на гражданское население, массовые убийства или другие серьезные нарушения законов войны, нам, вероятно, будет сложно настаивать лишь на гуманитарной и финансовой помощи", — привело агентство слова президента. Помимо этого, он добавил, что Сеул "примет наиболее подходящие меры с учетом отношений" со сторонами конфликта и "развития ситуации на поле боя".

"Гипотетический характер" рассуждений был обозначен сразу, затем это повторили и в администрации президента, министерствах иностранных дел и обороны — власти подчеркнули, что пока не собираются поставлять оружие на Украину напрямую. Тем не менее, как отмечают эксперты, посыл очевиден: Республика Корея стала ближе к решению о передаче вооружений. В то же время Сеул постепенно увеличивает поставки боеприпасов Штатам и другим странам НАТО, что помогает Киеву.

Отмечу, что в интервью Юн Сок Ёль прошелся и по тайваньской проблеме, не оставляя сомнений в дальнейшем векторе внешней политики президента.

Реакция России и пояснения властей

Подобные допущения касательно оружия Украине главы государства на столь чувствительную тему не могли не вызвать реакцию в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что начало поставок вооружений будет означать "определенную стадию вовлеченности" в конфликт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что любые поставки вооружений на Украину будут рассматриваться как враждебный акт. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил Сеулу задуматься над тем, какой будет реакция южнокорейского населения при появлении новейших образцов российского оружия в КНДР.

Очевидно, что интервью Юн Сок Ёля все же нуждалось в дополнительных пояснениях. В день публикации администрация южнокорейского лидера поспешила заверить, что политика Сеула в этом вопросе не изменилась и что слова президента относились все же к "гипотетической ситуации". Кроме того, администрация добавила, что не поставляет оружие Украине ради сохранения стабильности в отношениях с РФ. Несмотря на в целом примирительную риторику, офис президента настаивал, что решение Сеула "зависит от действий России".

Вероятность поставок

На мой взгляд, Юн Сок Ёль выставил нереалистичные требования для начала поставок и оставил для себя "пути к отступлению". Ссылаясь на "гипотетический характер" допущений, южнокорейские чиновники отказывались говорить о том, было ли хоть одно из названных условий, с точки зрения Сеула, реализовано в прошлом. Судя по разъяснениям администрации о том, что политика не менялась, ответ скорее отрицательный.

Научный сотрудник Асанского института политических исследований Ко Мён Хён считает, что Юн Сок Ёль "громко заявил о поддержке Украины", но вероятность предоставления военной помощи остается низкой.

Однако с учетом антироссийских манипуляций информацией в западных СМИ и внешнего давления на Сеул сложно исключать, что южнокорейские власти все же прощупывают или даже готовят почву для будущих поставок. Такое решение для Республики Корея может быть не добровольным, но вынужденным. Предыдущая позиция, исключавшая поставки оружия, но допускавшая гуманитарную помощь, на мой взгляд, была выгоднее им самим. Решающую же роль в переменах, вероятно, сыграет ситуация на Корейском полуострове.

Легкое чувство дежавю

Администрация президента Республики Корея не в первый раз попадает в ситуацию, когда она вынуждена дополнительно разъяснять позицию своего лидера по чувствительной международной теме. В январе Юн Сок Ёль заявил, что страна может разработать собственное ядерное оружие в случае ухудшения ситуации на Корейском полуострове из-за КНДР.

Его дополнение о том, что он продолжает считать наиболее реалистичным вариантом сотрудничество с США, не спасло сотрудников президентского аппарата от шквала вопросов. Чиновники указали, что заявление содержало оговорку "если" и что Сеул придерживается своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Возможно, подобные ситуации — следствие прямолинейности президента, но именно эта черта позволяет предположить, что его слова — не ошибка и что он действительно так думает.

Кроме того, агентство Reuters в своем интервью с Юн Сок Ёлем подчеркнуло, что южнокорейский президент впервые допустил возможность поставок оружия на Украину. Но некоторые заявления высшего руководства Республики Корея уже до этого содержали схожий посыл. Достаточно вспомнить слова премьера Хан Док Су и министра обороны Ли Чжон Сопа. В октябре же сам Юн Сок Ёль отметил, что решение о поставках — внутреннее дело Сеула.

Критика со стороны оппозиции и общественности

Реакция ведущей оппозиционной партии — Демократической партии "Тобуро" — была однозначна: ее председатель Ли Чжэ Мён призвал президента забрать свои слова назад и принести южнокорейцам извинения. Лидер оппозиции назвал "невообразимыми" возможные негативные последствия от решения о поставках оружия Киеву. Он и его соратники выразили опасения, что антироссийское решение может обернуться ограничениями для южнокорейского бизнеса в РФ и ухудшением обстановки в Северо-Восточной Азии.

В субботу в Сеуле также состоялась акция протеста из-за ремарок Юн Сок Ёля. Реакция южнокорейской прессы была смешанной, но почти везде сквозила некоторая настороженность. Газета "Хангёре" назвала комментарий президента "неуместным" на фоне международной ситуации и выразила опасения, что Россия может ответить расширением помощи Пхеньяну. "Чунан ильбо" назвала слова Дмитрия Медведева "угрозой", но посчитала, что южнокорейскому президенту следует сохранять сдержанность, и выразила надежду, что сначала по вопросу оружейных поставок будет достигнут национальный консенсус. Консервативная "Чосон ильбо" подчеркнула, что в отношениях с Россией нужно соблюдать осторожность и что связи с Москвой в любом случае необходимо будет поддерживать.

Подарок на юбилей альянса с США

Как считают политические оппоненты, Юн Сок Ёль выступает в своей внешней политике с проамериканских позиций, иногда даже в ущерб южнокорейским интересам. В том же интервью агентству Reuters он затронул чувствительный для Пекина тайваньский вопрос, сравнив Тайвань с КНДР и назвав проблему острова международной.

Это вызвало реакцию Пекина, в МИД КНР призвали соблюдать политику "одного Китая". Однако официальный представитель МИД КНР использовал выражение из китайской литературы, которое обычно не используется по отношению к главам государств. МИД Республики Корея назвал слова официального представителя "дипломатической грубостью" и вызвал посла КНР в Сеуле.

Кроме того, ранее Сеул согласился с американскими ограничениями в производстве полупроводников в Китае, которые ставят южнокорейские компании в сложное положение.

Тем временем в преддверии государственного визита корейского президента в США разразился скандал с утечкой американских секретных документов, согласно которым американские спецслужбы, мол, прослушивали южнокорейских чиновников. Пока оппозиция настаивала, что правительство должно потребовать от Вашингтона извинений за нарушение суверенитета, если данные из утечки окажутся правдой, власти пытались скорее замять инцидент, уверяя, что большинство документов сфабриковано. На фоне этого скандала и недостаточной реакции на него рейтинг одобрения работы президента опустился до шестимесячного минимума в 33,6%.

Следует отметить, что "украинский след" был и в этом "шпионском скандале". Согласно утечке, высокопоставленные сотрудники администрации обсуждали перспективы прямой передачи снарядов Киеву и ее альтернативы в виде поставок Польше. Чиновники опасались, что президент США Джо Байден позвонит Юн Сок Ёлю и окажет на него давление в этом вопросе, а также того, что общественность примет изменение позиции по Украине за уступку США в обмен на организацию государственного визита.

Поставки снарядов

Сложно судить о достоверности документов, утекших в Сеть, но события как будто бы косвенно их подтверждают. Ведь в начале марта высокопоставленные сотрудники администрации обсуждали возможность изменения политики в вопросе предоставления военной помощи. В середине апреля президент допустил такой сценарий, пусть и при определенных условиях.

Параллельно становится известно о новой масштабной поставке боеприпасов Соединенным Штатам. 12 апреля газета "Тона ильбо" сообщает, что Республика Корея договорилась с Вашингтоном о приобретении "в долг" 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Позднее это же издание сообщило, что американцы вернут новые снаряды, закупленные у южнокорейской компании.

Телеканал Эм-би-си подхватил тему и рассказал, что южнокорейские боеприпасы уже поставляются на американские базы в Германии. Южнокорейские СМИ также сообщают о поставках 4,3 млн патронов и 50 тыс. снарядов вместе с танками в Польшу. В Министерстве национальной обороны не подтверждают и не опровергают поставки США. Власти же настаивают, что экспорт в США и Польшу не является косвенной поддержкой Киева.

Телеканал Эм-би-си предполагает, что экспорт снарядов Штатам может создать "пробелы в безопасности" для самой Республики Корея, поскольку поставляемые боеприпасы были отложены в резерв на случай столкновений на Корейском полуострове.

Ситуация на Корейском полуострове

Администрация Юн Сок Ёля соглашается со всеми требованиями Вашингтона, но остается неясным, что именно Сеул получает взамен, пишет в редакционной статье газета "Хангёре". Юн Сок Ёль пошел на явное сближение с американской позицией по проблеме Тайваня и ситуации на Украине, вызвав при этом трения в отношениях с КНР и РФ.

Недавно сотрудник администрации Джо Байдена сказал, что в Вашингтоне понимают, что Сеул действует из "своих расчетов". Понимание этих замыслов и готовность США их реализовать могут пролить свет на перспективы поставок оружия Украине. В связи с этим пристальное внимание обращено на предстоящий 26 апреля саммит в Вашингтоне. Скорее всего, Сеул надеется на усиление американского присутствия на Корейском полуострове и большие гарантии в отношении "ядерного зонтика". Возможно, Юн Сок Ёля интересует "совместное использование" американского ядерного оружия или даже его возвращение на юг полуострова, отмечают эксперты.

Ракетно-ядерная программа КНДР — неизменно главная угроза безопасности для Республики Корея. Северокорейцы ведут работы над созданием тактического ядерного оружия, появление которого, по словам главы южнокорейского МИД Пак Чина, коренным образом изменит ситуацию на полуострове. При таком прочтении можно прийти к выводу, что высказывания Юн Сок Ёля об Украине и Тайване — всего лишь средство, предмет торга с Вашингтоном.

При этом даже южнокорейская оппозиция говорит о "новой холодной войне" в Северо-Восточной Азии, в которой блоку из США, Японии и Республики Корея противостоят Китай, Россия и КНДР. В критической ситуации Юн Сок Ёль вряд ли станет рассчитывать на достижение договоренностей с КНДР или на содействие КНР и РФ, а обратится за помощью к Вашингтону. Помимо американских авианосцев и бомбардировщиков, у Республики Корея остается еще одно, последнее средство в борьбе с угрозой со стороны КНДР — начать разработку собственного ядерного оружия.