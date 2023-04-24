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Опалубка перекрытий на телескопических стойках или объемная опалубка - разбираемся

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Одним из важных вопросов при проектировании зданий является выбор между опалубкой на телескопических стойках и объемной, решение которого оказывает непосредственное влияние на множество аспектов строительного процесса. Вспомогательная конструкция в виде опалубки необходима в первую очередь для заливки бетонных перекрытий и обеспечения их прочности и надежности в процессе возведения многоквартирных домов и промышленных зданий.

Преимущества систем

Вариант с телескопическими стойками – это современная технология, которая позволяет достичь высокой скорости строительства и улучшить условия безопасности на площадке. Сами телескопические стойки представляют собой металлические опоры, которые можно регулировать по высоте, что позволяет подгонять опалубку под нужные размеры перекрытия. Это позволяет быстро устанавливать и демонтировать ее, а также легко регулировать уровень.

Тем не менее, объемная опалубка также обладает рядом преимуществ. Она может быть изготовлена из различных материалов, таких как дерево, металл или пластик, и обладать более высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам, особенно при возведении масштабных и сложных объектов.

Безусловно у каждого из вида этих опалубок есть свои преимущества, поэтому основное внимание при выборе направлено на следующие факторы, такие как:

  • размеры и сложность перекрытий,

  • доступность материалов,

  • бюджет проекта,

  • сроки строительства,

  • опыт и квалификация строительных бригад,

  • требования к качеству и другие факторы.

Есть свои нюансы

Также использование опалубки перекрытий может потребовать специализированного оборудования и квалифицированного персонала для ее установки и настройки, что может увеличить затраты на проект. В то же время, изготовление и монтаж объемной опалубки может быть более сложным процессом, что также может отразиться на бюджете и сроках строительства.

Кроме того, использование опалубки на телескопических стойках может быть более оптимальным решением при возведении зданий с повторяющимися типами перекрытий, поскольку она позволяет быстро устанавливать и снимать опалубку, а также регулировать ее высоту и уровень в соответствии с проектными требованиями. Такой тип опалубки также может быть предпочтительным в условиях ограниченного доступа и ограниченного места для хранения опалубочных конструкций.

С другой стороны, например, объемная опалубка от Базиса более предпочтительна при строительстве зданий с нетипичными формами перекрытий, так как она позволяет создавать индивидуальные опалубочные конструкции в соответствии с проектными требованиями. Она также может быть более устойчивой к погодным условиям и воздействию окружающей среды, так как она защищает бетон от негативных внешних факторов.

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