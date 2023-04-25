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Военный политолог: атака дронов на Севастополь – разведка боем

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Беспилотник
Беспилотник.
Источник изображения: © Fotolia / Sergey

Военный политолог Перенджиев: атака беспилотников на Севастополь – это разведка боем

Черноморский флот отбил атаку дронов на внешнем рейде Севастополя. Возможную цель нападения назвал в эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев.

Севастопольская бухта подверглась атаке беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие", – написал он в своем официальном Telegram-канале в ночь на понедельник. Один дрон был уничтожен, другой взорвался сам, уточнил Михаил Развожаев позднее.

В эфире радио Sputnik военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение, что противник проверяет боеспособность Черноморского флота и пытается найти его слабые места.

"Они проверяют нашу боеспособность и умение отражать атаки, проверяют, чем мы отбиваемся, как отбиваемся, какими средствами наносим удары. Разведка боем – вот как это называется. Они нащупывают наши слабые места", – считает Алексей Подберезкин.
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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ЧФ
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