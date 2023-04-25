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Военное обозрение

Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»

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Источник изображения: topwar.ru

Единственный российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" получил новую систему противовоздушной обороны. В рамках проходящего ремонта с модернизацией на корабль установят новейшие зенитные системы, способные бороться не только с ракетами и авиацией, но и с беспилотниками.

ТАВКР "Адмирал Кузнецов" меняет систему ПВО, вместо устаревших зенитных ракетно-артиллерийских комплексов "Кортик", корабль получил современные ЗРПК "Панцирь-М". Кроме того, на авианосце устанавливается новая интегрированная система управления ПВО, способная в автоматическом режиме распознавать цели, распределять их между зенитными комплексами корабля и уничтожать. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.

По мнению военных экспертов, ЗРАК "Панцирь-М" значительно усилит ПВО "Адмирала Кузнецова" в ближайшей и средней зоне. Комплекс уже доказал способность эффективно противостоять различным воздушным средствам нападения. Серийные поставки ЗРАК "Панцирь-М" начались в октябре прошлого года.

Корабельная версия ЗРПК "Панцирь-М" была разработана в тульском КБ приборостроения им. Шипунова, так же как и базовый мобильный комплекс "Панцирь-С". Впервые морскую версию представили в 2017 году. В отличие от сухопутной версии, "Панцирь-М" имеет на вооружении восемь ракет и шестиствольные автоматические пушки калибра 30-мм. Ранее корабельный "Панцирь-М" подтвердил способность отражать массированные воздушные удары и сбивать цели на сверхмалой высоте. Он способен поражать не только воздушные, но и морские и наземные цели.

"Панцирь-МЕ" способен обнаруживать цели на дальности 75 км и уничтожать их в радиусе 40 км от корабля и 15 км по высоте, одновременно ведя огонь по четырем целям. Комплекс способен организовать двухуровневую защиту корабля.

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Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Кузнецов
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3 комментария
№1
25.04.2023 07:58
Да кому он нужен это полусгнивший советский хлам в виде Кузнецова, Нахимова, Петра...

На них столько денег уже угробили, что можно было 10-12  новых фрегатов построить или два десятка корветов....
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№2
25.04.2023 08:25
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№3
25.04.2023 08:26
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