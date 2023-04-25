"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Андрей Коц. В США представили планы развития Военно-морского флота. Цель — обеспечить превосходство над соперниками. Прежде всего Россией и Китаем, которые на днях провели маневры. Впрочем, амбициозный замысел уже столкнулся с проблемами.

Выбрать одно

Опубликованный документ рассматривает обновление корабельного состава до 2052-го. Его первую версию в прошлом году на Капитолийском холме раскритиковали.

Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98) Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian Sea

В частности, член сенатского комитета по Вооруженным силам Роджер Викер усомнился, что промышленность потянет заказ за 30 лет. Концепцию доработали.

Рассматривают три пути дальнейшего развития флота. По первому Пентагон идет сейчас. Этот сценарий предусматривает замену эсминцев Arleigh Burke Flight III на перспективные DDG(X), но лишь с 2032-го. А до этого планируется довести новую платформу до ума, освоить эксплуатацию всех узлов и агрегатов, чтобы у серийных кораблей не было поломок.

Также должны строить перспективные ракетные фрегаты класса Constellation с 2026-го по одному-два вымпела в год.

Что касается подводных сил, то тут отказались от спешки. Переход с многоцелевых АПЛ класса Virginia на перспективные SSN(X) сдвинули с конца 2020-х на середину 2030-х. По финансовым соображениям.

Без ограничений

Второй вариант — одновременные закупки многоцелевых субмарин Virginia и SSN(X), которые постепенно заменят наиболее возрастные атомоходы. Вместо эсминцев ставка делается на морские беспилотные платформы.

Американская подводная лодка типа "Вирджиния" Источник изображения: © Public domain/U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat

Авторы признаются: первые два варианта вряд ли позволят за 30 лет получить 355 вымпелов.

Сегодня в ВМС США около 300 кораблей и подлодок. Расширению мешают несколько факторов. Во-первых, бюджет, вокруг которого постоянно спорят в сенате. Во-вторых, нехватка производственных мощностей. В качестве третьего варианта авторы документа предлагают забыть об этих обстоятельствах.

Если вложить все ресурсы, забыв об ограничениях, то, согласно концепции, целевого показателя удастся достичь уже к 2042-му. По этому сценарию ВМС станут покупать авианосцы раз в четыре года. А перспективные АПЛ SSN (X) и эсминцы DDG(X) — по две единицы ежегодно.

К слову, на 2040-е полное обновление флота, как и Вооруженных сил в целом, наметил и Пекин — главный геополитический соперник Вашингтона. Китай — ведущая морская держава, уже продемонстрировавшая миру способность строить корабли любого ранга. Не исключено, что КНР потеснит США на троне "короля океанов".

Проблемы с промышленностью

Американцы пока новые корабли не спускают на воду, зато списывают "пенсионеров". Начали с двух прибрежных боевых кораблей класса Independence — USS Jackson (LCS-6) и USS Montgomery (LCS-8). Из эксплуатации их выведут в 2024-м.

Корабль прибрежной зоны ВМС США LCS-6 Montgomery ("Монтгомери") Источник изображения: © Flickr / Austal USA

На следующий год намечено прощание с устаревающим крейсерским флотом — кораблями класса Ticonderoga, а именно USS Antietam (CG-54), USS Leyte Gulf (CG-55) и USS Shiloh (CG-67).

Всего в 2024 году спишут 13 вымпелов, столько же — в 2025-м, 14 — в 2027-м и 13 — в 2027-м.

Само собой, их заменят. Вот только в плане не указано, на какой именно производственной базе. В прошлом году глава командования сил флота (US Fleet Forces Command) адмирал Дэрил Кодл заявил, что судостроительных мощностей в стране недостаточно для ремонта уже имеющейся техники, не говоря уже о строительстве новой.

Американские ВМС с 2015 по 2019 год потратили 2,8 миллиарда долларов на реконструкцию верфей. Рассчитывали повысить их производительность и эффективность. Но, согласно правительственному отчету, на четырех госпредприятиях за эти годы 75 процентов работ по обслуживанию авианосцев и АПЛ не выполнили в срок. В частных компаниях ситуация получше, однако они занимаются преимущественно мало- и среднетоннажными кораблями.

Верфи очень старые. К примеру, бостонским больше 200 лет. Конечно, там не раз меняли оборудование, однако инфраструктура уже не соответствует современным требованиям. Адмирал Кодл призвал увеличить финансирование военно-морских верфей в Портсмуте, Пьюджет-Саунде и Перл-Харборе.

Требуют ремонта

Техническое состояние американского флота давно оставляет желать лучшего. Еще осенью 2020-го спецкомиссия доложила конгрессу о многочисленных проблемах с надводными кораблями. За последние десятилетия их боеспособность упала.

Эсминец ВМС США "Портер", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 года Источник изображения: © Фото : LPhot Dan Rosenbaum, HMS Kent

Больше всего вопросов к силовым установкам: они регулярно выходят из строя, а ремонтом приходится заниматься экипажам — прямо в море. На 30 с лишним кораблях эффективность двигателей за пять лет снизилась на 20 процентов.

Ненадежность и капризность, по сути, поставила крест на новейших быстроходных вымпелах класса Freedom, то и дело ломавшихся в походах. Дефект признали системным, и с 2021-го эти корабли не покупают.

Хватает головной боли и с боевой информационно-управляющей системой Aegis, которая, помимо прочего, отвечает за противовоздушную оборону. Ею оснащены эсминцы "Арли Берк" и ракетные крейсеры "Тикондерога". Однако программа регулярно сбоит. По заключению комиссии, если идеальное состояние оборудования равно единице, то средний показатель боевой готовности Aegis не превышает 0,75.

Отдельная история — устройства для взлета и посадки корабельных вертолетов. Их исправность снизилась с 0,77 до 0,68, причем поломки не раз могли привести к трагедии. Так, в октябре 2019-го вертолет MH-60 Seahawk разбился при посадке на авианосец "Рональд Рейган". К счастью, обошлось без жертв. Причина аварии — ошибка электросистемы корабля, выдавшей пилоту неверные данные для снижения.

Американский крейсер Chancellorsville Источник изображения: © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Sarah Myers

Причем расходы на обслуживание флота только растут. Но этого, по словам военных, недостаточно. Если проблемой не заняться комплексно, в том числе обновив инфраструктуру, американский флот довольно скоро утратит боеспособность.