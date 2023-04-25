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Вестник Мордовии

Украинская 100-мм самоходка - дешевая поделка даже по сравнению с Т-54/55

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Источник изображения: Фото: скриншот из видео

Украинской самоходке, созданной путем скрещивания тягача МТ-ЛБ и 100-мм пушки МТ-12 "Рапира", попытались усилить защиту. Однако в реальной боевой обстановке эта мера не сильно поможет - в дуэли даже со старыми советскими танками семейства Т-54/55 она обязательно потерпит поражение.

Как сообщает "РГ: русское оружие", впервые этот мутант, николаевских инженеров "Укртрансгаза" был продемонстрирован осенью прошлого года. Поначалу орудие устанавливалось совершенно открыто. Затем, чтобы как-то укрыть расчет, на бортах появились установленные вертикально бронированные экраны.

Данная самоделка вызвала большую радость у местных поклонников неонацистов. Им очень понравилось, что она напоминает германские машины, воевавшие во Вторую мировую войну. Например, легкие противотанковые САУ семейства Marder.

Если всерьез рассматривать эту конструкцию, то можно заметить, что она не имеет крыши, что для техники, действующей на переднем крае, можно считать фатальным недостатком. Одна граната, сброшенная с квадрокоптера, может уничтожить всех находящихся в боевом отделении.

А если попытаться прикрыться броней сверху, то горе-артиллеристы просто отравятся пороховыми газами.

Достаточно высокий силуэт затруднит маскировку и, соответственно, облегчит ее обнаружение. Отечественные танки, хотя бы Т-54/55 выпуска 50-х годов, имеют стабилизаторы вооружения, позволяющие вести огонь во время маневрирования на местности. Эта же поделка для ВСУ стреляет только с места.

Средним танкам с солидной броней не страшны близкие разрывы снарядов, "новая" украинская САУ уязвима для крупных осколков и будет поражена даже не прямым попаданием.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
МТ-ЛБ
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