Карта поляка — инструмент Варшавы для дестабилизации ситуации в Беларуси.

Польские власти в 2007 году приняли Закон «О карте поляка». Документ является подтверждением того, что гражданин иной страны имеет национальную принадлежность к народу Польши. Наличие его предоставляет некий перечень «привилегий», распространяющихся на территории Польши, среди прочего, право на упрощенную процедуру получения визы, официальное трудоустройство, на получение образования и медицинского обслуживания и др.

В то же время документ не является правом на польское гражданство, хотя с другой стороны упрощает процедуру его получения.

Кроме того, что это такой документ «недогражданина», то и льготы сопутствующие карте, не дают таких уж значимых преференций его обладателю. Например, относительно занятия предпринимательской деятельностью, то разницы нет, кто на территории Польской республики ей занимается – иностранец или лицо, имеющее польское гражданство, налоговая система не видит в этом разницы. Кроме того, обладатели карты поляка также отмечают, что сталкиваются с проблемами при попытках получить обещанные дотации. В целом у каждой из обещанных льгот имеются «подводные камни».

Карту поляка Республика Польша выдает с 2008 года гражданам всех 15 постсоветских стран. Ряд государств, в частности, Россия и Литва, в связи с этим не раз обвиняли Варшаву в недружественной политике. Все же перспектива получить карту привлекает иностранцев и среди них граждан Беларуси. Это очевидно, поскольку инициатива польских властей и направлена в первую очередь на поляков бывших «восточных кресов» – территорий нынешних западной Украины, Беларуси и Литвы, входивших в состав Польши до 1939 года. На этих территориях проживают наиболее крупные общины поляков – в Беларуси 295 тысяч человек и в Литве около 230 тысяч. В первую очередь польские власти рассчитывают на сотни тысяч белорусских граждан, поскольку между Литвой и Польшей, входящих в Шенгенскую зону, граница условна.

Ведь не просто так, приняв закон «О карте поляка», Варшава «открыла двери» страны для сотен тысяч белорусов, которые могут доказать свое польское происхождение.

Первоначально инициатива была задумана как провокация ради привлечения максимального внимания. Сегодня уже очевидно, что на фоне неблагоприятных демографических прогнозов и трудовой миграции, таким образом, польские власти пытаются решить свои внутренние проблемы.

Надо подчеркнуть, что Польша является одной из стран Европейского Союза, которые находятся в авангарде по снижению численности населения. Так, по прогнозу Евростата, население Польши в 2100 году сократится до 29,5 млн с 37,6 млн в 2022 году. Прогнозы, основаны на предположениях о будущей динамике рождаемости, смертности и миграции. Сценарий учитывает влияние пандемии COVID-19, а также влияние массового притока перемещенных лиц в результате конфликта на Украине.

Хотя 2100 год кажется и очень отдаленной перспективой – условия, формирующие тенденции на десятилетия вперед, уже необратимы, а проблемы, связанные с неблагоприятной демографией, нарастают с каждым годом.

Однако для белорусского государства очевидны и другие причины навязывания карты поляка. Это для Варшавы один из способов оказания влияния, пусть и на 3 процента белорусского населения страны. Вроде бы цифра не такая уж и большая, но, как не раз подчеркивал белорусский МИД, «карта» способна породить недоверие между белорусскими гражданами различных национальностей.

Стоит понимать, что скопление таких вот польских «недограждан» в каком-то регионе Беларуси может быть использовано Варшавой для заявлений, что это «вообще-то польская территория». За этим могут последовать претензии, что там нарушают права таких вот «почти граждан» Польши и пора их защитить. А это уже повод для проведения «миротворческой миссии» Войска Польского на территории Беларуси.

Получается, что карта поляка это продуманный инструмент Варшавы, который используется для дестабилизации ситуации в нашей республике. Гражданам же, имеющим сомнительные иностранные документы, обязывающие их действовать в ущерб белорусскому народу, хотелось бы напомнить, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

Николай Крылов