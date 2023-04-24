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Интерфакс-АВН

Авианосец ВМС США "Нимиц" осуществляет патрулирование в Южно-Китайском море - 7-й флот

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USS Nimitz
USS Nimitz.
Источник изображения: CC0 / /

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Палубная авиация американского атомного авианосца USS Nimitz выполняет патрульные полеты в районе Южно-Китайского моря, следует из данных 7-го оперативного флота США.

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Nimitz зашла в акваторию Южно-Китайского моря на фоне противостояния между США и КНР по вопросу Тайваня.

В настоящее время она находится вблизи Вьетнама.

Как сообщает 7-й оперативный флот, 24 апреля авианосец USS Nimitz зайдет с визитом в порт столицы Таиланда Бангкок.

В пятницу министр иностранных дел Китая Цинь Ган предостерег от провокационных действий в тайваньском вопросе. "Те, кто играет с огнем в вопросе Тайваня, сожгут себя сами", - сказал глава МИД КНР.

Он отметил, что Пекин "никогда не отступит перед любыми действиями, которые будут направлены на подрыв суверенитета и безопасности Китая".

Ранее в апреле Китай провел военные учения близ Тайваня после того, как глава администрации острова Цай Инвэнь, несмотря на неоднократные предостережения Пекина, встретилась в Калифорнии со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти.

Кроме того, в этом месяце делегация американских конгрессменов во главе с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом посетила Тайвань.

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Страны
Вьетнам
Китай
США
Таиланд
Тайвань
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
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