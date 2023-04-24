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Интерфакс-АВН

Азербайджан в ответ на действия Армении установил КПП на границе, на въезде на Лачинскую дорогу - Госпогранслужба

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Государственный флаг Азербайджана
Государственный флаг Азербайджана.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Баку. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила об установке в воскресенье контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди.

"Вопреки трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди установлен пограничный пункт пропуска", - говорится в заявлении Госпогранслужбы.

В информации отмечается, что об установке Азербайджаном КПП на границе с Арменией проинформировано командование российского миротворческого контингента и российско-турецкий мониторинговый центр.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
2020-й год
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