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Интерфакс-АВН

Первый непилотируемый полёт будущего индийского космического корабля намечен на февраль 2024 г - глава ISRO

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Дели. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый непилотируемый полёт будущего индийского пилотируемого космического корабля Gaganyaan намечен на февраль 2024 года, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шри Соманат.

"В начале следующего года, наша планируемая дата - февраль 2024 года, мы проведём запуск ракеты для транспортировки экипажей GSLV Mark 3 с отсеком экипажа в непилотируемый полёт, он отправится на орбиту, а затем вернётся на Землю и приводнится в море", - сказал Соманат в ходе пресс-конференции по итогам запуска миссии PSLV-C55.

По его словам, следующим в рамках пилотируемой программы Индии Gaganyaan намечен тест системы аварийного спасения экипажа прототипа будущего пилотируемого корабля в июне этого года. В ходе испытания корабль поднимется на высоту 12-14 км, а затем будет активирована система спасения, чтобы проверить, сможет ли спускаемый аппарат благополучно осуществить посадку.

В марте государственный министр Индии, ответственный за программы атомной энергетики и космоса, Джитендра Сингх сообщал, что в рамках программы в 2023-2024 годах планируется провести четыре теста прототипа корабля и два непилотируемых полёта, после чего, в конце 2024 года специалисты рассчитывают осуществить запуск корабля с экипажем.

Изначально первый пилотируемый полет нового индийского космического корабля планировался на конец 2021 года, а затем был перенесен на 2022 год. Однако из-за пандемии, проблем с логистическими поставками сырья и материалов и неготовностью необходимого для проведения испытаний оборудования миссию пришлось отложить.

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Страны
Индия
Компании
ISRO
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