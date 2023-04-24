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Интерфакс-АВН

Украине необходимы поставки наземных систем ПВО - Пентагон

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Probst

Берлин. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Наземные системы ПВО в данный момент являются наиболее необходимым видом вооружения для Украины, заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы все полагаем, что сейчас Украина больше всего нуждается в наземных средствах ПВО", - сказал Остин в ответ на вопрос, обсуждали ли участники встречи контактной группы по Украине возможность поставок ей истребителей.

Он добавил, что, по его мнению, стороны, поддерживающие Украину, могут сделать больше в этой сфере.

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли также заявил на пресс-конференции, что "сейчас наиболее важно обеспечить надежность ПВО" Украины, гарантировать, что зенитные системы смогут поражать цели на различной высоте.

"Задача - контролировать воздушное пространство. Этого можно добиваться разными способами. Сейчас наиболее экономически эффективный и самый быстрый способ для Украины - это ПВО", - подчеркнул Милли.

Ранее высокопоставленные украинские чиновники просили истребители у США. Но этот шаг был встречен со скептицизмом официальными лицами Соединенных Штатов и их союзников, которые считают, что реактивные самолеты будут непрактичны, потому что требуют значительной подготовки пилотов, а также в связи с тем, что Россия располагает зенитными системами, способными их сбить.

В апреле глава управления президента Польши по международной политике Марцин Пшидач сообщил, что несколько польских самолетов МиГ-29 доставлены на Украину. Тогда он отметил, что Польша намерена поставить Украине больше истребителей. При этом власти ФРГ разрешили Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29: ими когда-то владела ГДР, а затем ФРГ отправила их Польше.

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
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