Единства нет: в правительстве Испании не могут согласовать позицию по Украине - Мнения ТАСС

Екатерина Воробьева — о противоречиях в Мадриде из-за оружия для Киева

Глава правительства Испании Педро Санчес неоднократно заявлял о единстве в Евросоюзе на фоне ситуации на Украине. И хотя можно долго рассуждать о том, соответствует ли это действительности, очевидно, что в самом кабмине королевства единой позиции в отношении конфликта все-таки нет.

Правительство Испании, которая будет председательствовать в Совете ЕС во второй половине этого года, в данный момент является коалиционным. В его состав входит Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), лидером которой является Санчес, и левая политическая сила "Объединившись, мы можем". Большинство министерских портфелей находятся в руках сторонников ИСРП, в том числе таких важных ведомств, как МИД и Минобороны.

Тем не менее ряд министерств все же возглавили представители от коалиции "Объединившись, мы можем". Именно они наиболее открыто выражают несогласие с политикой страны в отношении Украины. Хотя позицию Мадрида определяет премьер, нельзя не обратить внимание на расхождения во мнениях внутри самого правительства Испании, особенно в отношении военной помощи Киеву.

Серьезная поддержка

С февраля прошлого года Испания активно оказывает всевозможную поддержку Украине. Речь идет о приеме более 170 тыс. беженцев, оказании гуманитарной, военной и другой помощи. Так, в ближайшие дни из королевства в сторону Киева ожидается отправка первой группы из шести танков Leopard. Также ожидается, что затем Мадрид направит Украине еще как минимум четыре боевые машины.

Кроме того, более 1 тыс. украинских военнослужащих уже прошли или проходят обучение на территории королевства. Предполагается, что данная цифра будет расти. Пока, однако, Испания не планирует передавать Украине истребители, которые Киев просит у западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников недавно посетил Мадрид и встретился со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес. В ходе общения с прессой представитель Украины поделился, что Киев в итоге получил боевые машины Leopard. По словам Резникова, ранее Роблес говорила о возможности обучения украинских танкистов в Латвии, где находятся испанские танки в рамках миссии НАТО. Это было важным фактором, чтобы убедить Германию разрешить союзникам поставить Leopard Киеву, уточнил глава ведомства.

Резников также рассказал, что Испания является одной из западных стран, которая передала Украине противокорабельные ракеты Harpoon.

Власти Испании неоднократно говорили о том, что готовы поддерживать Киев столько времени, сколько потребуется. В частности, в ходе визита украинский министр просил у Мадрида дополнительную военную помощь, часть из его запросов, как отмечала администрация, будет удовлетворена.

Тем не менее ряд министров в правительстве королевства открыто высказываются против военной помощи Украине и выступают за то, чтобы ситуация была урегулирована с помощью диалога.

А вдруг отправят солдат?

Так, испанский министр по социальным правам и лидер партии "Подемос" ("Мы можем"), входящей в коалицию "Объединившись, мы можем", Ионе Беларра, не поддержавшая отправку танков Украине, указывала, что не видит гарантий того, что Мадрид не отправит своих солдат на помощь Киеву. Как отметила Беларра, в последний год "европейские правительства не переставали говорить вещи, о которых они всегда заявляли, что не будут делать". "Сначала они сказали людям, что отправят Украине только оборонительные материалы и что мы никогда не будем посылать наступательные материалы из-за высоких рисков, которые это может повлечь за собой", — отметила она. При этом министр напомнила, что сейчас европейские страны и США направляют Украине вооружения.

"Сегодня нам говорят, что испанские солдаты никогда не будут воевать на Украине, они также говорят нам, что не будет американских солдат, летающих на истребителях [на Украине], потому что это будет означать, дословно цитирую президента США Джо Байдена, третью мировую войну, — сказала Беларра. — Но у нас нет абсолютно никаких гарантий, что они снова не откажутся от своего слова". Хотя министр не поддерживает позицию РФ в конфликте, она заявила: "Очевидно, что содействие военной эскалации было ошибкой".

Другая сторонница "Объединившись, мы можем" — вице-премьер, министр труда Испании Йоланда Диас, которая также претендует на пост премьера в ходе всеобщих выборов (намечены на конец года), ранее в интервью газете El País призвала удвоить дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины. По словам испанского вице-премьера, "цель должна заключаться в том, чтобы не вставать из-за стола" переговоров, пока не будет достигнут мир. "Я выступаю за прочный мир и за собственный и стратегический проект безопасности в Европе, которого у нас нет", — добавила Диас.

Испанский депутат нижней палаты парламента, сторонник левой партии "Подемос" Хавьер Санчес Серна также выразил мнение, что США преследуют собственные экономические интересы в конфликте на Украине. Он призвал к началу диалога, чтобы положить "конец этому конфликту единственно возможным путем — за столом переговоров".

Недовольство в рядах ИСРП

В ответ на звучащие упреки по поставкам вооружений Украине сторонники ИСРП заявляют о законном праве Киева на оборону. Кроме того, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что Мадрид не планирует направлять военных на Украину. "Любой, кто хочет заставить думать или передать сообщение о том, что кто-то планирует ввести на Украину войска Испании, Евросоюза или НАТО, запускает настоящий фейк", — категорично прокомментировал глава МИД королевства.

Министр обороны Маргарита Роблес также заверила, что Мадрид никогда не направит своих военных для участия в конфликте на Украине. Она намекнула, что Беларра, являющаяся министром по социальным правам, "ничего не знает" об областях, которые не касаются ее сферы деятельности.

Официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес попыталась сгладить сложившуюся ситуацию. "Во всех семьях есть разные позиции, но в семейной и личной сфере, когда у человека есть разногласия с сестрой или с детьми, он старается не рассказывать об этом [окружающим], и я думаю, что было бы хорошо, если бы мы делали так в коалиции", — пояснила она.

Мнение испанцев

В марте газета El Periódico опубликовала опрос общественного мнения, согласно которому около трети (32,2%) жителей Испании не поддержали поставки вооружений украинским властям. Тем не менее 60% респондентов высказались за предоставление военной помощи Киеву. 7,8% жителей королевства затруднились ответить.

Согласно опросу европейской сети Euroskopia, почти половина испанцев выступают за скорейшее прекращение конфликта на Украине, даже если Киеву придется уступить часть своей территории России.

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