Статус КНДР как мировой ядерной державы "окончателен и необратим" - северокорейский МИД

Гонконг. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила, что статус Северной Кореи как мировой ядерной державы окончателен и не может быть изменен западными странами.

"Позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательна и необратима", - говорится в ее заявлении, опубликованном ЦТАК.

"США и Запад не вправе рассуждать (...) о нашем статусе как обладателя ядерного оружия, а наш статус никак не изменится, как бы они ни старались", - отметила глава МИД.

Министр подчеркнула, что КНДР обладают ядерным оружием "в целях последовательной защиты себя от угрозы США, а не в целях получения чьего-то признания".

По словам Чхве Сон Хи, Соединенным Штатам придется задуматься о том, что только "коренная и полная отмена враждебной политики в отношении КНДР обеспечит им безопасность".

"Северная Корея будет продолжать предпринимать действия, основанные на всех законных правах, предоставленных суверенному государству, до тех пор, пока все военные угрозы, исходящие от США и связанных с ними враждебных сил, не будут полностью устранены, а враждебная среда, которая препятствует независимости и прогрессу нации, по существу, устранена", - добавила она.

Таким образом глава северокорейского МИД ответила на принятое министрами иностранных дел G7 совместное заявление, осуждающее запуски баллистических ракет Севером. В нем министры также заявили, что Пхеньян "не может и никогда не будет" иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).