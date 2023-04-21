Командующий ТОФ адмирал Авакянц находится в отпуске с последующим увольнением в запас - пресс-служба флота

Владивосток. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в настоящее время находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижении предельного возраста службы в Вооруженных силах РФ, сообщила в четверг пресс-служба ТОФ.

"6 апреля ему исполнилось 65 лет. Он по-прежнему находится в списках личного состава Минобороны России и параллельно по согласованию с Минобороны России возглавит центральную структуру, координирующую работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, создаваемых по поручению главы государства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что Авакянц возглавит штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.