Войти
ТАСС

Роберт Кеннеди - младший назвал конфликт на Украине огромной проблемой для США

252
0
0
Запад усиленно разжигает конфликт на Украине масштабными поставками вооружений и военной техники. Военно-транспортный самолет C17 разгружает очередную партию оружия. Фото Reuters
Запад усиленно разжигает конфликт на Украине масштабными поставками вооружений и военной техники. Военно-транспортный самолет C17 разгружает очередную партию оружия. Фото Reuters.

По мнению политика, он ускоряет сближение России и Китая, что представляет собой худший исход для Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Конфликт на Украине является огромной проблемой для США с геополитической точки зрения. Такое мнение выразил в среду племянник 35-го президента США Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди - младший.

"Конфликт на Украине является огромной проблемой для США, так как с геополитической точки зрения он ускоряет сближение России и Китая, что представляет собой худший исход для нас [США]", - сказал он в интервью ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону.

Ранее телеканал CNN информировал, что Роберт Кеннеди - младший подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на выборах главы государства 2024 года.

Политик является сыном сенатора Роберта Кеннеди (1925-1968) и приходится племянником бывшему американскому лидеру Джону Кеннеди (1917-1963). 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
24.03.2023
США не признают свою ошибку в Ираке и заблуждаются насчет Украины
23.12.2019
Nihon Keizai (Япония): Россия возмущена тем, что Китай ворует военные технологии
23.08.2017
Полет за предел возможностей
22.12.2015
В тройку лидеров по поставкам ВиВТ в страны на постсоветском пространстве по периоду 2007-2014 гг. входят Россия, Израиль и Турция
15.12.2015
КНР после санкций против России подняла цены на компоненты для космоса
03.02.2014
Семь российских компаний попали в ТОП-100 производителей оружия
21.07.2009
Китайский авиарынок. Потерять, чтобы остаться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 06:34
  • 48302
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.04 05:49
  • 234
Космонавтика Илона Маска
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"
  • 21.04 04:20
  • 1
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 02:41
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" передаст свое имя подводному атомному ракетоносцу
  • 21.04 02:14
  • 1
В ИСС Решетнева считают IT и приборостроение перспективными направлениями для студентов
  • 21.04 01:44
  • 2446
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.04 20:24
  • 2
Индия может глобально увеличить доходы России
  • 20.04 17:11
  • 0
Вашингтон дал зеленый свет взрывоопасному политическому проекту
  • 20.04 16:58
  • 2
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 20.04 15:37
  • 51
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 20.04 13:08
  • 1
За сутки сбиты четыре самолета ВСУ - Минобороны РФ
  • 20.04 13:08
  • 1
В Госдуме предложили запретить госслужбу в России для служивших в ВСУ
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх