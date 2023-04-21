Роберт Кеннеди - младший назвал конфликт на Украине огромной проблемой для США

По мнению политика, он ускоряет сближение России и Китая, что представляет собой худший исход для Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Конфликт на Украине является огромной проблемой для США с геополитической точки зрения. Такое мнение выразил в среду племянник 35-го президента США Джона Кеннеди юрист и политический деятель Роберт Кеннеди - младший.

"Конфликт на Украине является огромной проблемой для США, так как с геополитической точки зрения он ускоряет сближение России и Китая, что представляет собой худший исход для нас [США]", - сказал он в интервью ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону.

Ранее телеканал CNN информировал, что Роберт Кеннеди - младший подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на выборах главы государства 2024 года.

Политик является сыном сенатора Роберта Кеннеди (1925-1968) и приходится племянником бывшему американскому лидеру Джону Кеннеди (1917-1963).