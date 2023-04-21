Сеул не поставляет оружие Украине, так как заинтересован в отношениях с Россией - агентство

Высказывания президента Юн Сок Еля о возможном предоставлении летальной помощи Украине носили "гипотетический характер". Решение Сеула о предоставлении летальной помощи Украине "будет зависеть от России"

Гонконг. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Сеул не поставляет летальную помощь Украине потому, что заинтересован в поддержании "стабильных отношений между Кореей и Россией", сообщает "Ренхап" со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента Южной Кореи.

Он отметил, что высказывания президента Юн Сок Еля о возможном предоставлении летальной помощи Украине носили "гипотетический характер".

"Нет никаких изменений в содержании поддержки, которую Республика Корея оказывает Украине на данный момент", - сказал высокопоставленный чиновник.

По его словам, во внутреннем законодательстве Южной Кореи нет "правового положения, запрещающего военную помощь другим воюющим сторонам".

"Даже если вы посмотрите на приказ Министерства иностранных дел, там нет положения, в котором говорится, что военная помощь не может быть оказана нуждающейся третьей стране", - отметил чиновник.

Решение Сеула о предоставлении летальной помощи Украине будет зависеть от России, сообщает "Ренхап" со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента Южной Кореи.

"Что мы будем делать в будущем, будет зависеть от России", - цитирует агентство чиновника.

Ранее в Кремле выразили сожаление в связи с заявлением президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о возможности поставок оружия на Украину.

"Кардинально нового в этом ничего нет. И в плане санкций, и так далее. К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественные позиции во всей этой истории. Это - продолжение. Разумеется, все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

"Конечно же, начало поставок вооружения будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт", - отметил он.