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Интерфакс-АВН

NASA рассчитывает высадить астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году

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Ровер для программы Artemis
Ровер для программы Artemis.
Источник изображения: Northrop Grumman

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает осуществить высадку двух астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году в рамках миссии Artemis 3 ("Артемида-3"), заявил глава американского космического ведомства Билл Нельсон.

"Мы ожидаем, что Artemis 3 будет запущена через год (после Artemis 2 - ИФ), это может произойти в конце 2025 года, может состояться в 2026 году", - сказал Нельсон в ходе слушаний подкомитета Палаты представителей США по вопросам ассигнования бюджетных средств на 2024 финансовый год.

"Тогда мы отправим экипаж на окололунную орбиту, они состыкуются с посадочным аппаратом SpaceX, и двое членов экипажа из четырёх сойдут на поверхность и проведут на ней 6-дневную миссию", - добавил руководитель агентства.

Ранее NASA сообщало о планах провести миссию Artemis 3 в 2025 году.

Программа Artemis ("Артемида") была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя более 50 лет после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

Первая миссия программы Artemis 1 ("Артемида-1") была осуществлена в конце прошлого года - 16 ноября сверхтяжёлая ракета SLS вывела на орбиту непилотируемый корабль Orion, который в течение 25 суток дважды совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км. Кроме того, он провел шесть дней на дальней ретроградной орбите вокруг Луны. 11 декабря корабль благополучно приводнился в Тихом океане.

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Страны
США
Продукция
Orion КК
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SpaceX
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2020-й год
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