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Интерфакс-АВН

Определить сроки вступления Украины в НАТО можно не ранее нормализации ситуации вокруг этой страны - президент Чехии

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Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел.
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

Брюссель. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Говорить о возможных сроках вступления Украины в НАТО можно будет лишь после урегулирования ситуации вокруг этой страны, которой также понадобится восстановить свою экономику и вооруженные силы, заявил в среду президент Чехии Петр Павел.

"Сейчас очень трудно говорить о конкретных датах вступления в НАТО, когда Украина находится в состоянии конфликта", - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Первым делом, конфликт должен завершиться. Тогда мы можем думать о потенциальных датах вступления (...), и Украине придется восстановить экономику, вооруженные силы, чтобы вновь стать стабильной страной. Это займет время, много усилий", - продолжил он.

При этом он подчеркнул, что военная поддержка НАТО Украины при данных обстоятельствах является безальтернативной.

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Страны
Украина
Чехия
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NATO
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