За сутки сбиты четыре самолета ВСУ - Минобороны РФ

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные за сутки сбили два истребителя МиГ-29 ВСУ в ДНР и два украинских штурмовика Су-25 в Харьковской области и ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины, в том числе: в районах населенных пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских истребителя МиГ-29; в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области сбит украинский самолет Су-25", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - заявил он.

По данным Конашенкова, за сутки также перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены шесть украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.