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Интерфакс-АВН

За сутки сбиты четыре самолета ВСУ - Минобороны РФ

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Обломки сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломки сбитого украинского штурмовика Су-25.
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные за сутки сбили два истребителя МиГ-29 ВСУ в ДНР и два украинских штурмовика Су-25 в Харьковской области и ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины, в том числе: в районах населенных пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских истребителя МиГ-29; в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области сбит украинский самолет Су-25", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - заявил он.

По данным Конашенкова, за сутки также перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены шесть украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
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Су-25
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Конашенков Игорь
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