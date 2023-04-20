Госдепартамент США одобрил модернизацию авионики истребителей F-16 ВВС Турции – DSCA

ЦАМТО, 19 апреля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Турции в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и предоставление услуг для поддержки модернизации состоящих на вооружении истребителей F-16.

Полная стоимость заказа может составить 259 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило конгресс о планируемой продаже 17 апреля.

Правительство Турции обратилось к США с запросом о возможности закупки продукции оборонного назначения и оказания услуг для поддержки состоящих на вооружении самолетов F-16, включая обновление программного обеспечения авионики OFP (Operational Flight Program) с возможностью оснащения автоматизированной системой предотвращения столкновения с землей (AGCAS); модификацию аппаратного обеспечения для интеграции приобретаемой отдельно многофункциональной системы распределения информации версии Block Upgrade II (MIDS BU II); модернизацию аппаратного и программного обеспечения, в том числе крупных модификаций самолета; поставку секретного и несекретного программного обеспечения и поддержку программного обеспечения; интеграцию оборудования и поддержку испытаний; поставку вспомогательного оборудования; обучение персонала и предоставление обучающего оборудования; поставку запасных частей и агрегатов; предоставление технической документации; оказание технической, инженерной и логистической поддержки со стороны подрядчика и правительства США, а также другие элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить оперативную совместимость ВС Турции с НАТО и обеспечить безопасность полетов имеющихся самолетов F-16 ВВС Турции.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенных услуг и оборудования повысит возможности ВС Турции по противодействию существующим и перспективным угрозам, позволит защитить как Турцию, так и размещенный там персонал ВС США.

Основным подрядчиком выбрана компания Lockheed Martin Aeronautics Company.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.