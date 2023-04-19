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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства

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Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства.
Источник изображения: belvpo.com

За годы строительства Союзного государства Россия и Беларусь реализовали более 60 научно-технических программ, которые помогут в импортозамещении в различных отраслях. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

«За годы строительства Союзного государства реализовано более 60 совместных научно-технических программ <…> в различных сферах: освоение космоса, информационные технологии, сельское хозяйство, выпуск материалов и приборов. Многие разработки внедряются в производство, благодаря чему выполняются программы импортозамещения и снижения зависимости от западных технологий», – заявил Лукашенко.

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что Минск и Москва выдержат давление со стороны Запада и не рухнут. Между тем, А.Лукашенко неоднократно уже указывал на необходимость развития импортозамещения и внедрение совместо с Россией взаимовыгодных разработок в областях здравоохранения, энергетики, космосе, информационно-телекоммуникационной сфере, а также в области обороны Союзного государства, «чтобы не зависеть от капризов элит на Западе».

Стоит согласиться с Президентом Беларуси – нельзя сегодня как-то по-другому охарактеризовать циничные, преследующие двойные стандарты и порочащие общепринятые человеческие ценности возгласы западных политиков, в частности, возгласы наших соседей из Прибалтики и Польши.

Как не раз отмечал Президент Беларуси, сегодня в республике пристальное внимание уделяется многим сферам – от сельского хозяйства до разработок в области медицины, освоения космоса, информационных технологий, микроэлектроники, машиностроения и во многих других сферах.

В свою очередь, на последней выставке научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» показали около 400 образцов по следующим направлениям:

«Искусственный интеллект. IT-технологии. Робототехника»;

 «Микроэлектроника и ее компонентная база»;

«Обороноспособность. Военная наука»;

«Неоиндустриальный комплекс / Индустрия 4.0»;

«Электротранспорт и его базовые компоненты»;

«Технологии для освоения космического пространства»;

«Трансфер научных достижений в реальный сектор экономики»; «Энергетика. Экология. Природопользование»;

«Биотехнологии и биоматериалы»;

«Фармация. Здравоохранение. Медицина»;

«Агропромышленный комплекс. Продовольствие»;

 «Социогуманитарные науки»;

«Пространство молодежных инициатив».

Между тем, оборонноспособность в современной военно-политической и стратегической обстановке играет ключевую роль в обеспечении безопасности государства.

Поэтому совсем неудивительно, что огромное внимание сегодня уделяется обороноспособности республики – от повышения бюджета на оборону, внедрения и развития высочайших технологий в военной сфере и поставок современных образцов вооружений и военной техники до тесного взаимодействия с Российской Федерацией во всех сферах жизнедеятельности вооружённых сил, вплоть до размещения тактического ядерного оружия в нашей стране. Стоит ещё раз подчеркнуть, что Союзное государство осуществляет только вынужденные контрмеры в ответ на действия Запада вблизи наших границ.

Отметим, что сегодня прогресс российской и белорусской науки происходит в тесном сотрудничестве друг с другом. Это позволяет двум странам эффективно укреплять собственные экономики, создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций и противостоять санкционному давлению.

Таким образом, данный подход Союзного государства создаёт благоприятные условия для формирования широких возможностей  взаимных инвестицей, а также для последовательного усиления интеграции России и Беларуси. Понимая это, многие развивающиеся страны Африки, Азии и Южной Америки начинают формировать вокруг России, Китая и Беларуси «новую мировую коалицию». Деятельность которой, в отличие от западной, основана на законности, взаимовыгоде и уважении ко всем участникам, что обеспечивает стабильный экономический рост и уверенное развитие в будущем.

Николай Крылов


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1 комментарий
№1
19.04.2023 03:35
Давно бы уже объединились в единое государство.
Лукашенко хоть бы нашим чиновникам регулярно люлей раздавал, да разогнал бы процентов 50 этих бездельников и жуликов....
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