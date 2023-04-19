Уничтожен под Артемовском первый германский подарок - бронированный Dingo

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Бронированный автомобиль Dingo, эксплуатировавшийся боевиками-неонацистами, впервые уничтожен в районе Артемовска (Бахмута).

Фотография этого специального транспортного средства, изготовленного германской компанией Krauss-Maffei, опубликована в телеграм-канале "Военный осведомитель". Начальную партию десяти штук перебросили в горячую точку в ноябре прошлого года. Всего говорилось о поставках около полусотни единиц.

Как сообщил проект "РГ:русское оружие", по некоторым данным, первой частью, получившей такие "подарки" стала дислоцированная в Житомире 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада (войсковая часть № А0281).

Ранее, до начала специальной военной операции она оснащалась американскими М1097А2 Humvee, бронетранспортерами БТР-3Е1, бронеавтомобилями КраАЗ "Спартан", танками Т-80БВ.

Боевые действия последнего года существенно сократили парк имеющейся техники, и поэтому командование части вынуждено было принимать на вооружение различные самоделки, вроде созданных на базе БМП-1 разведывательных машин, на которые водрузили башни от БМП-2.

Если говорить о Dingo, то их создали на основе известных двухосных вездеходов Unimog S5000. Мощность дизельного двигателя - 237 л.с. Максимальная скорость - около 90 км/ч. Запас хода - 1000 км. Вместимость - девять человек. Вооружение - 7,62-мм пулемет MG-3. Масса - 8000 кг.

Броня выдерживает попадание пули стрелкового оружия и осколки артиллерийских боеприпасов. Днище, имеющее V-образную форму, защищает от мин и фугасов. Но, как понятно из обнародованных фотографий, это особо не помогло.

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