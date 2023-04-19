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ТАСС

Первый испытательный полет корабля Starship на орбиту перенесли на 20 апреля

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Ракета Starship
Ракета Starship.
Источник изображения: @SpaceX / Twitter

Он должен был состояться в понедельник, 17 апреля, но был отменен по техническим причинам

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Компания SpaceX планирует в четверг осуществить первый запуск на орбиту прототипа космического корабля Starship, отмененный в понедельник по техническим причинам. Об этом сообщается на сайте компании.

Как сообщает SpaceX, окно запуска, который планируется осуществить со стартовой площадки в Бока-Чика (штат Техас), откроется в 08:28 по местному времени (16:28 мск) и закроется в 09:30 (17:30 мск).

Первый запуск 120-метровой ракеты-носителя Super Heavy с установленным на нее кораблем Starship был запланирован на понедельник в 08:20 (16:20), но его отменили. Как заявила во время трансляции представитель компании, причиной отмены стало несрабатывание одного из нагнетательных клапанов топливной системы.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата. 

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