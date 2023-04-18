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Интерфакс-АВН

В Швеции проходят крупнейшие за четверть века военные учения - СМИ

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ВС Швеции. Отработка принятия решения на полигоне
ВС Швеции. Отработка принятия решения на полигоне.
Источник изображения: invoen.ru

Брюссель. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - В Швеции в понедельник стартовали наиболее масштабные за более чем 25 лет военные учения, в которых, кроме шведских военных, принимают участие США и еще 12 стран, сообщают западные СМИ,

"Учения проходят в воздухе, на земле и в море на значительной части территории страны", - говорится в заявлении вооруженных сил Швеции.

Также в учениях участвуют Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, ФРГ и Франция. Основные мероприятия проходят на севере и юге страны, а также в районе острова Готланд. Маневры должны идти до 11 мая, к ним привлекли 26 тыс. военных.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые обе скандинавские страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их вступление в альянс. Затем в Турции заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Переговоры о вступлении Швеции в НАТО были заморожены.

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Страны
Австрия
Великобритания
Германия
Дания
Латвия
Литва
Норвегия
Польша
США
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
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