Беспилотники — кормовая база ИИ

Что ждет российских разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов в ближайшие несколько лет? В режиме свободной дискуссии на конференции «Технологии Геоскан 2023» 11 апреля на эту тему высказались визионеры отрасли

В качестве площадки для конференции, посвященной технологиям в области создания, производства и использования беспилотных летательных аппаратов, компания — национальный чемпион «Геоскан» выбрала Центр международной торговли в Москве.

Одним из самых долгожданных стал доклад инженеров «Геоскана» Ильи Помелова и Дмитрия Кузнецова «Как разработать видеокоптер». Первый российский промышленный складной видеокоптер уже существует в виде инженерного образца. Это первый аппарат компании, для которого создан пользовательский пульт, раньше для управления пользовались ноутбуками. Участники конференции смогли осмотреть разработку на развернутой тут же выставке.

Осенью «Геоскан» начнет принимать предзаказы на новый аппарат. Новое устройство стало ответом компании на запросы представителей промышленности, строительных, поисковых, природоохранных организаций, которым нужны отечественные решения для видеомониторинга с качественным видео и возможностями тепловизионной съемки.

Свое появление на сцене конференции руководитель направления продаж шоу дронов Влад Мисан обставил интонациями шоумена и характерной актерской паузой, снискав всеобщие аплодисменты. Он рассказал о нескольких проектах в разных странах, о мировых рекордах по количеству использованных дронов на фоне непрерывного видеоряда с демонстрацией процесса подготовки и исполнения шоу дронов.

Алексей Семенов, председатель правления компании «Геоскан». Источник: Геоскан

Инженер геодезического отдела Владимир Портнов рассказывал о создании магнитометров и других приборов, предназначенных для геологоразведки. А представитель компании Илья Демко, комментируя крупнейший в мире проект по беспилотной аэрофотосъемке, создание 3D-модели целого региона России — Тульской области, раскрыл технологию работы: регион площадью 25 тыс. квадратных километров разделили на 25 частей по числу муниципальных образований, и в каждом из них провели аэрофотосъемку местности. Итог работы позволил уточнить реальные границы участков землепользования и сравнить их с данными Росреестра, чтобы выявить самозахваты территории и другие нарушения. Элементы технологии тиражируются уже в 50 регионах России.

Итогом мероприятия стала визионерская дискуссия с участием руководителей компании — основателя «Геоскана» Алексея Семенова, генерального директора Алексея Юрецкого, генерального директора «Геоскан-Москва» Павла Степанова и генерального директора ассоциации «Аэронекст» (авиация будущего) Глеба Бабинцева. Попытки модератора дискуссии — генерального директора компании по разработке сервиса для беспилотных летательных аппаратов «Флай Дрон» Никиты Данилова — получить от участников дискуссии краткие ответы на важнейшие вопросы, связанные с развитием отрасли, успеха не имели. В результате развернутых высказываний визионеров получился многогранный анализ положения дел в ней.

Ортоплан населенного пункта в Тульской области, выполненный компанией «Геоскан». Источник: Геоскан

Сколько будет дронов

Как напомнил Никита Данилов, перед самым Новым годом, 30 декабря 2022-го, вышли поручения президента России, которые, как полагают представители отрасли, «предопределили и предопределят ее развитие, ускорят его, добавят дополнительных финансовых возможностей и решат вопросы с регуляторикой». В связи с этим участники свободной дискуссии дали свои оценки количественных перспектив дроностроения в России.

Так, в паспорте федерального проекта стимулирования разработки, стандартизации и серийного производства беспилотных авиационных систем (БАС) указано, что к 2030 году в нашей стране должно быть произведено 50 тыс. беспилотных летательных аппаратов. «Считаю, ноль надо дописывать. Не умножать на ноль, а именно дописывать, — заявил Алексей Семенов. — Потому что мы уже сделали 15 тысяч, в этом году еще пять тысяч сделаем. И если внимание государства к этой теме настолько серьезно, то процесс явно ускорится в разы. И 50 тысяч к 2030 году — это не заоблачная цифра, это соответствует органическому росту для одной нашей компании. К 2030 году нужно говорить о 500 тысячах. Тогда это будет настоящая серьезная задача, которую будет интересно решать. И думать надо в первую очередь не о том, как произвести, а как разработать такие дроны, которые будут востребованы в таком количестве».

«Мы уже сделали 15 тысяч, в этом году еще пять тысяч сделаем. И если внимание государства к этой теме настолько серьезно, то процесс явно ускорится в разы. И 50 тысяч к 2030 году — это не заоблачная цифра, это соответствует органическому росту для одной нашей компании. К 2030 году нужно говорить о 500 тысячах»

Затем участники дискуссии оценили возможный объем рынка БПЛА в денежном эквиваленте. «Прагматичная оценка — дай бог достигнем миллиардов 70‒80. Если те сдерживающие факторы, которые существуют, будут сглажены, за 150 миллиардов можем перевалить. Если суммировать все потенциальные возможности рынка, где беспилотники могут применяться, — за 600 миллиардов можем перевалить. В триллион — верю», — сказал Глеб Бабинцев. Алексей Семенов отметил, что «не может возразить против таких цифр». Алексей Юрецкий считает, что «рост годового объема должен быть на порядок — 120 миллиардов и, видимо больше».

Чувствительный вопрос в области производства беспилотников — импортозамещение. Сейчас активно используется зарубежная элементная база. Никита Данилов предложил оценить необходимую и возможную степени импортозамещения и то, какую независимость и от кого именно России должна получить. «Если одного компонента не хватает, то уже пазл не сложится?» — задал он риторический вопрос. Алексей Юрецкий полагает, что полное импортозамещение может быть целью «очень долгосрочной, не сиюминутной». По его мнению, в ближайшей перспективе не стоит требовать стопроцентного импортозамещения в производстве отечественных беспилотников. «К этому вопросу нужно подходить с рациональной точки зрения. Надо понимать, что у нас достаточно ограниченные возможности относительно того, что мы можем делать в России. Надо ими пользоваться и понимать, что мы должны сделать в будущем, — считает Юрецкий. — Быстро все не заместим. Давайте замещать то, что важно, ценно, нужно, и развивать у себя компетенции, позволяющие начать это производить. Есть вещи, которые можно быстро начать производить, — например, двигатели для беспилотников. А есть компоненты, которые завязаны на смежные отрасли — микроэлектронику и вычислительную технику. Это может стать долгосрочной целью. И в первую очередь надо замещать те компоненты, которые нельзя купить в дружественных странах».

На конференции «Технологии Геоскан 2023». Источник: Геоскан

Развитие или безопасность

Рассуждая о причинах разной скорости внедрения инноваций, Глеб Бабинцев выделил антитезу: «Так получилось, что в некоторых странах, которые идут быстрым путем, приоритет — развитие. Появляется новая технология, ее выпускают в практику, она начинает работать, происходят какие-то события, которые позволят сделать выводы, как технологию доработать, отрегулировать правила применения. У нас приоритет — безопасность. Появляется технология, она пугает определенные структуры, потому что новая технология может быть применена противоправно. Но любая технология может быть применена противоправно! И у нас сразу вводятся нормы, которые делают невозможным массовое применение новой технологии или сильно ограничивают его. Потом потихонечку, с годами, мы доказываем, что новый подход целесообразен, эффективен, технологичен». С беспилотниками как с отраслью, на его взгляд, сейчас именно это и происходит. «Наш опыт и понимание, куда нужно двигаться и каким темпом, не до конца услышаны», — полагает Бабинцев.

«Есть вещи, которые можно быстро начать производить, — например, двигатели для беспилотников. А есть компоненты, которые завязаны на смежные отрасли — микроэлектронику и вычислительную технику. Это может стать долгосрочной целью

Сравнивая развитие отрасли в России и за рубежом, Алексей Семенов высказал сожаление, что пока «Геоскан» не делает потребительские дроны. Научиться делать потребительскую высокотехнологичную технику он назвал «самым большим вызовом», этот рынок он считает самым сложным из всех существующих. «Надо научиться делать очень сложные, но очень простые в обиходе вещи с очень широким функционалом», — пояснил эксперт.

Алексей Юрецкий полагает, что наше уязвимое место — скорость реакции. «Скорость реакции там и скорость реакции у нас — они разнятся. И мы на этом теряем», — отметил он. «Теряем практически все, — добавил Алексей Семенов. — Потому что если мы думаем в десять раз медленнее, чем наши зарубежные коллеги, то будем постоянно покупать финскую мебель Ленинградского древтреста, как писали Ильф и Петров».

Чем кормить искусственный интеллект

Полтора петабайта — столько данных, по словам Алексея Семенова, накопил «Геоскан» за время выполнения различных проектов, связанных с применением своей беспилотной техники в самых разных областях. «Это много, — сказал он. — Беспилотники дают возможность получить очень много информации, увидеть мир по-другому. Мы можем цифровизировать многие отрасли, начиная с управления территорией и далее во всем темам, обозначенным в программе конференции. Информация лишней не бывает, особенно с появлением искусственного интеллекта. У него нет ног, рук, он не может ходить и добывать информацию, его нужно кормить информацией».

«Он придет и захочет “кушать”. И именно мы сможем кормить искусственный интеллект очень важной пространственной информацией. Беспилотники станут необходимой частью будущего информационного и высокоинтеллектуального мира»

По мнению Алексея Семенова, уже очевидно, что искусственный интеллект стремительно входит в нашу жизнь. «Он придет и захочет “кушать”. И именно мы сможем кормить искусственный интеллект очень важной пространственной информацией, — рисует картинку ближайшего будущего основатель “Геоскана”. —- Беспилотники станут необходимой частью будущего информационного и высокоинтеллектуального мира».

Визионеры сошлись во мнении, что, предоставляя собираемые беспилотной техникой данные в качестве «кормовой базы» для искусственного интеллекта, им нужно заниматься и другими направлениями интеграции. Одно из них — это уже определившиеся заказчики, такие как Росреестр, различные организации, которые занимаются охраной культурного наследия, — ведь лучше создать цифровой двойник памятника, пока он существует. Это и многие другие отрасли — ведь беспилотники дают абсолютно новый объем и качество информации, с которыми еще предстоит научиться работать.

Наталия Михальченко