"О чем им говорить?" В Китае не верят в необходимость звонка Зеленскому

NYT: китайский эксперт Чжу Фэн усомнился в существовании отношений между Пекином и Киевом

Сотрудничество между Китаем и Украиной стало "далеким воспоминанием", пишет NYT. Киев хочет заручиться поддержкой Пекина, но эксперты сомневаются, что отношения между двумя странами вообще существуют, и не понимают, о чем разговаривать Си и Зеленскому.

Китай был когда-то главным торговым партнером Украины и закупал у нее ячмень, кукурузу и оружие. Теперь военный конфликт поднимает следующий вопрос: существуют ли ещё отношения между этими двумя странами?

Последний разговор президента Украины Владимира Зеленского и высшего руководителя Китая Си Цзиньпина был приурочен к 30-летию дипломатических отношений между их странами: они провозглашали "углубление политического взаимного доверия" и "крепкую дружбу" своих народов.

Было это в январе прошлого года. Менее чем через два месяца Россия, один из ближайших партнеров Китая, начала военную спецоперацию на Украине. С тех пор господин Си ни разу не говорил с господином Зеленским, несмотря на неоднократные просьбы последнего. "Здоровые и стабильные" отношения, которые они превозносили, кажутся теперь далеким воспоминанием.

Вопрос о том, когда Си Цзиньпин будет говорить с Зеленским, и станет ли он это делать вообще (несмотря на то, что к этому его также призывают западные лидеры), отражает неопределенное состояние отношений между двумя странами на фоне военного конфликта на Украине. Раньше торговые и культурные отношения Киева и Пекина только укреплялись. Теперь же обе стороны жонглируют некими целями, которые иногда противоречат друг другу.

Украина заигрывает с Китаем из-за его кажущейся способности обуздать российскую спецоперацию. Но Киев прекрасно осознает, что Пекин уже продемонстрировал нежелание это делать и может на самом деле вооружать Москву. Общественное мнение на Украине по отношению к Китаю становится все более негативным.

Пекин, в свою очередь, хочет сохранить заявленный нейтралитет в конфликте. Переговоры с Зеленским могли бы укрепить образ ответственной мировой державы, который Китай так хочет создать. Между тем Пекин характеризует этот военный конфликт как "опосредованную битву" за будущий мировой порядок, в которой по одну сторону баррикад находятся Соединенные Штаты, а по другую — сам Китай и Россия. По мнению Пекина, полное подчинение Киева Западу заставляет его занять не ту сторону.

Нельзя отрицать и то, что Украина уже не имеет такой же экономической привлекательности для Китая, как раньше.

"Сегодняшняя Украина все еще находится в состоянии военного конфликта, китайские инвестиции там разбомблены и разрушены, и мы не знаем, как Украина будет выглядеть в будущем, — сказал Чжу Фэн (Zhu Feng), профессор международных отношений Нанькинского университета. — Возникает вопрос: существуют ли сейчас вообще китайско-украинские отношения?"

До начала военной фазы украинского конфликта укрепление связей между странами наиболее ярко проявлялось в сфере экономики.

В период с 2017 по 2021 год экспорт из Украины в Китай увеличился в четыре раза. Согласно отчету Совета по международным отношениям, к 2019 году Китай был крупнейшим торговым партнером Украины и главным импортером ее ячменя и железной руды. Украина также была крупнейшим поставщиком кукурузы в Китай и вторым по величине поставщиком оружия. Первый китайский авианосец "Ляонин" был списанным советским кораблем, который купили на Украине и затем отремонтировали.

Премьер-министр Украины вообще объявил 2019 год "годом Китая". Китайские компании были привлечены к строительству новой линии метро в Киеве. Соглашение о свободной торговле с Европейским союзом делало Украину привлекательной точкой входа для китайских товаров на прибыльный европейский рынок.

Росли и культурные связи. Одна из статуй в крупнейшем парке Пекина посвящена украинскому поэту. Елена Зеленская, жена украинского президента, произнесла в онлайн-режиме приветственную речь на Пекинском международном кинофестивале 2021 года. По данным посольства Украины, многие украинцы поехали тогда учиться в Китай.

Тем не менее, даже в тот период существовала неоднозначная геополитическая напряженность. Так, Китай воздержался от критики России после того, как она аннексировала Крым в 2014 году. Кроме того, Украина столкнулась с давление со стороны Соединенных Штатов, настаивавших, чтобы она дистанцировалась от Китая. Из-за этого в 2021 году Киев отказался продать китайским инвесторам украинское предприятие по производству аэрокосмической техники за 3,6 миллиарда долларов.

Когда в прошлом году российские войска массово концентрировались у украинской границы, председатель Си и президент России Путин, встретившись в Пекине на Олимпиаде, заявили, что "их партнерство не имеет границ".

После начала военного конфликта на Украине позиция Пекина стала еще яснее. Он перенял многие тезисы из дезинформационной кампании Кремля, обвинив НАТО в разжигании конфликта и отказавшись называть действия России "вторжением". В течение года Си Цзиньпин несколько раз разговаривал с Путиным. В китайском интернете с его жесткой цензурой популярные видеоролики прославляют удары российских беспилотников, а влиятельные местные политики националистического толка насмехаются над полным поворотом Украины в сторону Запада.

И даже несмотря на это, Украина все же попыталась заручиться поддержкой Китая, признав его, пожалуй, единственной страной, имеющей влияние на Россию. Зеленский неоднократно цитировал китайские заявления об уважении территориальной целостности.

В то время как многие союзники Украины критикуют то, что они считают пророссийской позицией Китая, Зеленский ведет себя более осторожно. Он назвал недавний план с изложением позиции Пекина по мирному разрешению конфликта, который многие западные правительства отвергли как несодержательный, "важным сигналом". По словам Зеленского, "он действительно хочет верить", что Китай не будет вооружать Россию.

Но украинцы — как правительство, так и простые люди — все больше разочаровываются в Китае, сказал Юрий Пойта, который возглавляет секцию Азии в киевской исследовательской организации "Новая геополитика". Опрос, проведенный этой исследовательской группой в октябре прошлого года показал, что негативное отношение к Китаю в украинском обществе усилилось с 2021 года до 18%.

Визит Си Цзиньпина в Москву в прошлом месяце, во время которого Китай и Россия ясно подтвердили свое крепнущее партнерство, вероятно, еще больше умерил ожидания Киева.

"Украина долгое время питала огромные иллюзии в отношении Китая, — сказал Пойта. — Но я считаю, что теперь эти иллюзии постепенно рассеиваются, особенно после последнего визита Си Цзиньпина в Москву".

В то же время Китай несколько смягчил свою риторику, тем более что он стремится улучшить отношения с Европой.

"Китай также может увидеть новые экономические и стратегические возможности в восстановлении Украины, независимо от того, чем закончится конфликт, — сказала Янка Ортель (Janka Oertel), директор Азиатской программы Европейского совета по международным отношениям. — Это может быть привлекательным способом послевоенного переустройства экономических связей с Украиной. Китайское правительство хотело бы, чтобы эти экономические отношения были максимально открытыми".

Но при этом Пекин вряд ли пойдет сейчас дальше в отношениях с Киевом.

Министр иностранных дел Китая разговаривал со своим украинским коллегой, но китайское правительство отказалось сообщить что-либо о перспективе диалога между лидерами двух стран. По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Си Цзиньпин сказал ей на прошлой неделе, что готов поговорить с Зеленским, "но только тогда, когда будут подходящие условия и время".

Китайские эксперты утверждают, что сейчас, в условиях, когда ни Украина, ни Россия, похоже, не склонны к прекращению огня, от разговора между Си и Зеленским пользы будет мало. Американские официальные лица вообще фактически предостерегают от предложений о прекращении огня на данный момент, утверждая, что оно только закрепит территориальные приобретения России.

"Не то чтобы мы отвергаем контакты, но вопрос состоит в том, о чем они будут говорить?" — сказал Ван Ивэй (Wang Yiwei), директор Института международных отношений Народного университета в Пекине. "Надежда Зеленского на звонок связана исключительно с тем, что Китай осудит действия России и призовет ее вывести войска. Но ведь это нереально", — добавил эксперт.

Неопределенность в отношениях проецируется даже на таких простых людей, как Антон Матусевич, украинец из Шанхая. За восемь лет жизни в Китае 32-летний Матусевич открыл в стране свой бизнес и женился на китаянке.

Он знает, что многие китайцы поддерживают Россию. Чтобы объединить тех, кто симпатизирует Украине, он организовывал культурные мероприятия и акции по сбору средств. "Вы не можете изменить мнение людей, — говорит он. — Но мы можем попытаться найти нужные связи и выстроить будущие отношения".

Тем не менее Матусевич все больше сомневается в своем решении жить в Китае.

"Мы пытаемся помочь, но в то же время понимаем, что система в Китае не помогает Украине", — сказал он. А если Пекин станет еще и вооружать Москву, то Матусевич из Китая уедет: "Существуют границы, которые мы просто не можем пересечь".

Автор статьи: Вивиан Ванг (Vivian Wang)