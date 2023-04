Секретные материалы? Что стоит за утечкой документов Пентагона - Мнения ТАСС

Владимир Костырев — о полемике вокруг материалов, утекших в Discord

Утечка секретных документов американского Министерства обороны и разведки стала главным международным событием последних недель, затмив даже конфликт на Украине. Сенсационные разоблачения детально обсуждала пресса во всех уголках планеты. Особенное внимание журналисты сосредоточили на перспективах предполагаемого украинского контрнаступления и размерах потерь Киева. Всего в Сети оказалось не менее 300 документов по самым разным темам — ситуации на Украине, обороноспособности Тайваня, прослушке союзников США, отношениям между премьером Израиля и "Моссадом".

Завершилась (конечно, условно) эта история не менее неожиданно — организатором утечек в США называют 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейру, который отвечал за поддержание работы сети секретной связи на базе ВВС в Массачусетсе. За несколько дней его вычислили не только спецслужбы, но и журналисты The New York Times, которые постучались в дверь к Тейшейре даже раньше, чем сотрудники ФБР. Утверждается, что молодой человек, который уже находится под арестом, сливал секретные документы в геймерский чат на популярной платформе Discord, чтобы произвести впечатление на своих друзей.

Не менее странной выглядит и история распространения этих документов в интернете. Согласно опубликованным материалам обвинения, Тейшейра начал выкладывать их в чате еще в декабре. Оттуда они стали постепенно расходиться по другим чатам и ресурсам. Однако несколько месяцев эти секретные документы внимания не привлекали и оставались незамеченными, пока некоторые из них не перепостила в Twitter пользователь под ником Donbass Devushka. Этот аккаунт, рассказывавший о конфликте на Украине, приобрел в последние месяцы относительную популярность в интернет-сообществе, следящем за ходом конфликта на Украине. Однако, согласно сообщениям в СМИ, создательница аккаунта Donbass Devushka​, утверждавшая, что родилась в Луганске, а затем переехала в Ростов, на самом деле бывшая военнослужащая американских ВВС (того же, кстати, рода войск, где служит Тейшейра) Сара Билс, проживающая на Западном побережье США и никогда не бывавшая в Донбассе. Лишь после появления документов у Donbass Devushka на них обратили внимание крупные американские газеты, такие как The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, а Пентагон объявил о начале расследования.

Страховка от дурака

Один из главных вопросов истории с секретными документами — как 21-летний военнослужащий, имеющий к разведке достаточно косвенное отношение, получил доступ к такому огромному массиву материалов под грифом "совершенно секретно" по самым разным темам. Рабочая версия, изложенная в обвинительном заключении, состоит в том, что в силу служебных обязанностей по поддержанию работы сети спецсвязи он мог непреднамеренно увидеть распространявшиеся по ней секретные документы. Чтобы не произошло нарушения режима секретности, Тейшейре еще два года назад, то есть когда ему было 19 лет, был выдан соответствующий допуск к гостайне.

При этом в последние десятилетия в американском военном сообществе преобладает мнение о необходимости как можно более широкого обмена информацией. Такая культура сложилась после теракта 11 сентября 2001 года — считается, что различные американские разведывательные структуры располагали фрагментами данных о готовящейся атаке на Всемирный торговый центр, но не передавали их друг другу, из-за чего никто не смог вовремя сопоставить разрозненные сведения и предотвратить теракт. С тех пор обмен информацией был значительно увеличен.

На мой взгляд, версия с Тейшейрой выглядит правдоподобно хотя бы потому, что попадает в категорию "нарочно не придумаешь". До того как он был задержан, американские СМИ и комментаторы на телевидении выдвигали самые разные варианты о личности организатора утечек: его представляли то как идейного левого радикала, наподобие Джулиана Ассанжа, решившего разоблачить двойные стандарты и империализм американских властей; то как правого трамписта, встревоженного слишком сильной вовлеченностью администрации Джо Байдена в конфликт на Украине, вопреки другим национальным интересам, прежде всего, необходимости противостоять Китаю; конечно, высказывалась и версия о "русском следе". Представить столь молодого человека, который решил похвастаться перед друзьями-геймерами своей осведомленностью, видимо, не мог никто.

По секрету всему свету

По информации телеканала Fox News, по крайней мере, основная часть документов, оказавшихся в интернете, представляет собой закрытые брифинги Пентагона, которые рассылали на специальные служебные планшеты по закрытой сети. Количество получателей этих брифингов составляет от 1 тыс. до 5 тыс. человек. Круг лиц, допущенных к тайнам, получается достаточно широким. Рассылка на планшеты, даже по спецсети, также позволяет говорить, что утекшие документы не относились к числу наиболее тщательно оберегаемых секретов.

Но главный вопрос — что узнал из этих утечек мир? Значительная часть цитировавшихся в прессе документов посвящена предполагаемому украинскому контрнаступлению, однако ситуация с ним и так в последние недели напоминает старый мультфильм "Ограбление по-итальянски": о том, что Марио идет грабить банк, знает весь город. По информации в СМИ, в контрнаступлении, мол, будет задействовано от 30 тыс. до 50 тыс. человек и около 300 западных танков, основной удар планируется нанести в направлении Мелитополя с целью перерезать "сухопутный мост" в Крым, запасной вариант заключается в продвижении на 30–50 км в направлении Мелитополя, чтобы взять под огневой контроль основные пути снабжения российских сил (последний раз эту версию на прошлой неделе излагало агентство Bloomberg). Наступление начнется, как любят писать западные СМИ, а иногда заявляют и официальные лица (например, госсекретарь США Энтони Блинкен), "в ближайшие недели". Сейчас, согласно последнему консенсусу американских журналистов и аналитиков, это означает, что когда просохнет земля и будут созданы благоприятные условия для движения бронетехники. Единственная деталь, которую уточняют оказавшиеся в сети документы, — численность украинской группировки для контрнаступления, да и то соответствующие основные параметры ранее публично обозначал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Остальное уже было известно от различных источников и из заявлений официальных лиц.

Еще более странная ситуация сложилась вокруг документа, посвященного потерям сторон в ходе конфликта. В Сети есть два его варианта — один с более благоприятными для России цифрами, другой — с более благоприятными для Украины. При этом в обоих случаях примерно те же цифры потерь так или иначе назывались ранее. Например, что потери Украины составляют около 100 тыс. человек, еще в конце прошлого года говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Нельзя назвать сюрпризом и скептические оценки планов украинского контрнаступления со стороны американского руководства. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли повторяет, что Украина не сможет вернуть все потерянные территории военным путем, буквально каждый раз, когда его спрашивают об этом, не говоря уже о десятках статей на данную тему в американских СМИ в последние месяцы.

Некоторая информация из документов — например, про якобы имевшие место попытки части высшего военного руководства РФ саботировать специальную военную операцию — выглядят откровенной глупостью. Притом что в самом документе отмечается, что этим сведениям не верит даже американская разведка. Информация о том, что Китай якобы уже поставляет вооружения России, противоречит заявлениям американского руководства. Если бы такое развитие событий имело место, Вашингтон, неоднократно грозивший Пекину санкциями, думаю, вряд ли бы промолчал. Зато часть документов, очевидно, направлена против стран, занявших более взвешенную позицию по украинскому конфликту, чем большинство европейских столиц, — Сербии и Венгрии.

Интересно и то, что утечка документов все же не повлекла каких-либо больших международных скандалов. Представители США последнюю неделю подчеркивали, что обсуждают ситуацию с союзниками, однако конкретной информации о контактах на высшем и высоком уровне представителей Вашингтона с партнерами — с указанием участников бесед и дат разговоров — почти нет. А сам факт того, что США шпионят за союзниками, был давно известен по предыдущим сливам.

И, возможно, самое важное обстоятельство — ни одно из американских ведомств ни прямо, ни косвенно не подтвердило ни одного слова из "секретных документов". Все, что у нас есть на деле, — фотографии из давно удаленного геймерского чата, растиражированные американскими газетами.

Операция-дезинформация

Версия о том, что утечка документов на самом деле является преднамеренным вбросом с целью дезинформации, высказывалась в тех же ведущих американских СМИ с самого начала. Акцент на ней, правда, не делался — гораздо интереснее было анализировать в очередной раз перспективы украинского контрнаступления и рассуждать о том, надо ли США добиваться завершения конфликта в этом или следующем году.

У версии вброса документов американскими спецслужбами есть неплохие аргументы. Содержащиеся в "секретных" бумагах сведения предоставляют мало информации, неизвестной ранее или наносящей серьезный ущерб США. А вот, например, президенту Сербии Александру Вучичу уже пришлось оправдываться и заявлять, что Белград не поставлял оружие Украине.

Вооруженные силы западных стран традиционно уделяют значительное влияние информационной борьбе. Например, крупнейшим операциям западных сил во Второй мировой войне — высадке на Сицилии и высадке в Нормандии — предшествовали операции по дезинформации, в обоих случаях успешные. В преддверии ожидаемого украинского наступления попытки вбросить дезинформацию о его направлении и численности задействованных войск были бы вполне логичны.

Даже если речь идет не о преднамеренной дезинформации, а об аутентичных документах, насколько стоит доверять данным американской разведки? Именно из различных подобных утечек в начале 2022 года сложилась история о том, что Киев будет взят за 72 ч. Российские официальные лица никогда ничего подобного не утверждали.

Дивный новый мир

Современное общество перенасыщено информацией, и почти вся она открыта и доступна для всех. Ежедневно и зачастую в прямом эфире любой может познакомиться с мнением президента и членов правительства, не говоря уже о депутатах и конгрессменах как своей, так и чужой страны по самому широкому кругу вопросов. Однако, вероятно, именно это обилие информации приводит к сомнению в достоверности звучащих публично заявлений и росту доверия к различным неназванным источникам и секретным документам.

Технологические достижения последних лет усугубляют ситуацию. Легендарные шпионские ручки-фотоаппараты времен холодной войны давно стали анахронизмом. Любой человек может сфотографировать документ, военных, сотрудников полиции, государственные учреждения, перемещения техники и выложить фотографии за несколько десятков секунд на десятки разных платформ и получить отклики и комментарии с другого континента. Задолго до конфликта на Украине сложились так называемые OSINT-сообщества (Open Source Intelligence), занимающиеся сбором и анализом информации из открытых источников, например фотографий и записей в социальных сетях.

Показательна история с вычислением Тейшейры журналистами газеты The New York Times. Они заметили, что столешница, на которой Тейшейра фотографировал документы, имеет определенный узор, а затем нашли в соцсетях, по всей видимости, использовав программу для анализа изображений, фотографию с такой же столешницей, опубликованную в аккаунте дяди военнослужащего. Можно ли спрятать что-то в этом новом цифровом мире? Как много в документах под грифом "секретно" сведений, которые уже не появились в газете со ссылкой на "источник"? Какие еще государственные тайны могут скрываться в глубинах чатов на Discord и других платформах? Вопросов здесь остается куда больше, чем ответов.