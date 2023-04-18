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Интерфакс-АВН

РФ и Китай активно работают по линии военных ведомств, проводят совместные учения - Путин

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Наиболее символичным аспектом сотрудничества России и Китая является военный
Наиболее символичным аспектом сотрудничества России и Китая является военный.
Источник изображения: Zha Chunming/ZUMA/ТАСС

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Военные ведомства России и Китая регулярно обмениваются полезной информацией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По линии военных ведомств мы работаем активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения", - сказал он на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу.

При этом, отметил Путин, эти учения проходят как на Дальнем Востоке, так и в Европе, и в них задействованы как сухопутные войска, так и флот и ВВС.

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Страны
Китай
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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