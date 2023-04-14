От сельского хозяйства до освоения космоса – роль Беларуси в обеспечение безопасности Союзного государства.

Россия и Беларусь реализовали 60 научно-технических программ, которые помогут в импортозамещении в различных отраслях. Об этом на прошлой недели заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

«За годы строительства Союзного государства реализовано более 60 совместных научно-технических программ <…> в различных сферах: освоение космоса, информационные технологии, сельское хозяйство, выпуск материалов и приборов. Многие разработки внедряются в производство, благодаря чему выполняются программы импортозамещения и снижения зависимости от западных технологий», – заявил Лукашенко.

Действительно, на протяжении многих лет Беларусь и Россия всегда были надёжными партнёрами для западных стран в различных областях – от поставки дешёвых энергоресурсов до создания своих собственных производств на территории России и Беларуси. Так, например, в машиностроительной отрасли концерн Skoda, уходя из РФ, лишился более €700 млн. Как не раз отмечалось, таких примеров достаточно как в России, так и в Беларуси.

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что Минск и Москва выдержат давление со стороны Запада и не рухнут. Между тем, А.Лукашенко неоднократно уже указывал на необходимость развития импортозамещения, «чтобы не зависеть от капризов элит на Западе».

Стоит согласиться с Президентом Беларуси – нельзя как-то по-другому охарактеризовать циничные, преследующие двойные стандарты и порочащие общепринятые человеческие ценности возгласы западных политиков, в частности, возгласы наших соседей из Прибалтики и Польши. Поэтому западные политики не оставляют другого выхода Союзному государству, как мобилизоваться во всех сферах жизнедеятельности и дать адекватный ответ на агрессивные и незаконные действия Запада. Самое главное в этом то, что у Союзного государства потенциал во всех областях гораздо выше Западного, только печально, что на Западе это не понимают или не хотят понимать.

Стоит поподробнее разобраться с тем, как в условиях сильнейшего санкционного давления Запада продолжают использоваться и внедряться новые передовые научные открытия и технологии в машиностроительной отрасли, производстве военной и медицинской техники в нашем государстве.

Как не раз отмечал Президент Беларуси, сегодня в республике пристальное внимание уделяется многим сферам – от сельского хозяйства до разработок в области медицины, освоения космоса, информационных технологий, микроэлектроники, машиностроения и во многих других сферах.

Напомним, что на последней выставке научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная», которая была организована по поручению Главы государства 20 января текущего года, показали около 400 образцов по следующим направлениям:

«Искусственный интеллект. IT-технологии. Робототехника»;

«Микроэлектроника и ее компонентная база»;

«Обороноспособность. Военная наука»;

«Неоиндустриальный комплекс / Индустрия 4.0»;

«Электротранспорт и его базовые компоненты»;

«Технологии для освоения космического пространства»;

«Трансфер научных достижений в реальный сектор экономики»; «Энергетика. Экология. Природопользование»;

«Биотехнологии и биоматериалы»;

«Фармация. Здравоохранение. Медицина»;

«Агропромышленный комплекс. Продовольствие»;

«Социогуманитарные науки»;

«Пространство молодежных инициатив».

Стоит подчеркнуть, что в 2022 году реализовывалось 66 проектов в области Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы. Семь уже завершены, по пяти проектам введены в эксплуатацию объекты, создано более 700 новых рабочих мест.

В свою очередь на базе ОАО «Завод «Легмаш» организовано производство инновационного оборудования и комплектующих изделий к нему для нефтегазовой промышленности. В Институте физики НАН Беларуси создано высокотехнологичное экспортно ориентированное производство оптических компонентов и лазерных систем с диодной накачкой нового поколения. Завершены проекты и на Барановичском заводе станкопринадлежностей, в ОАО «Белкредо», ООО «Спецлит», ОАО «Ручайка».

Большие планы и на 2023 год. Планируется ввод в эксплуатацию по 19 проектам и выход на проектную мощность по 17. В технопарке БНТУ «Политехник» намерены создать инновационно-производственный центр по выпуску изделий медицинского назначения. У «Унитехпрома» БГУ организуется производство оригинальных биорезорбируемых полифункциональных лекарственных препаратов. В Узденской ЦРБ создается медико-социальный реабилитационный центр для пожилых и инвалидов с использованием инновационной роботизированной технологии и системой контроля.

Подчеркнём, что все предприятия стойко перенесли санкционное давление и продолжают наращивать производственные мощности, а нужды в импорте западных комплектующих полностью отсутствуют. Доля поставок наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта по итогам 2022 года составила 37,5% при плане 34%. В свою очередь, показатель инновационно-активных организаций обрабатывающей промышленности по итогам 2022 года составил около 30,4%.

Стоит также отметить, что в современной военно-политической и стратегической обстановке развитие военно-промышленного комплекса, создание и внедрение инновационных, а главное, эффективных образцов вооружений, военной и специальной техники остаётся основной для поддержания на высоком уровне обороноспособности государства. Последние годы в рамках решения данных задач осуществляется инициативное насыщение белорусских силовых структур современными образцами военной техники.

Поэтому совсем неудивительно, что огромное внимание сегодня уделяется обороноспособности республики – от повышения бюджета на оборону, внедрения и развития высочайших технологий в военной сфере и поставок современных образцов вооружений и военной техники до тесного взаимодействия с Российской Федерацией во всех сферах жизнедеятельности вооружённых сил – от размещения РГВ(С) на территории Беларуси, проведения совместных мероприятий боевой подготовки до размещения тактического ядерного оружия в нашей стране.

Как не раз отмечалось, недружественные и незаконные действия Запада в отношении России и Беларуси не достигли своего результата, а только больше сплотили братские народы. Вместе с тем, совместный потенциал Союзного государства во многих областях превосходит Западный. Понимая это, многие развивающиеся страны Африки, Азии и Южной Америки начинают формировать вокруг России, Китая и Беларуси «новую мировую коалицию». Участники имеют широкие возможности для взаимных инвестиций. Деятельность «коалиции», в отличие от западной, основана на законности, взаимовыгоде и уважении ко всем участникам, что обеспечивает стабильный экономический рост и уверенное развитие в будущем.

Николай Крылов