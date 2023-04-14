Более 5 тыс. кибератак на критическую инфраструктуру РФ зафиксировано с начала 2022 года - ФСБ

По данным спецслужбы, за атаками стоят США и НАТО, задействуется сетевая инфраструктура Украины

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - ФСБ РФ зафиксировала более 5 тыс. кибератак на критическую инфраструктуру РФ с начала 2022 года, негативных последствий от них удалось избежать.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации с начала 2022 года зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Своевременно принятые меры позволили предотвратить наступление негативных последствий от подобных действий для нашей страны", - заявили в спецслужбе.

В ФСБ сообщили, что в ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, "свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России".

"В настоящее время сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия", - утверждают в спецслужбе.

В ФСБ заявили, что "с целью сокрытия своей причастности Вашингтон стремится представить "автором" кибератак исключительно Украину, а именно хакерскую группировку IT Army of Ukraine, совершившую тысячи компьютерных атак на российские информационные ресурсы".

При этом, добавили там, кибератаки разрабатываются "при непосредственном участии объединенного командования Пентагона во взаимодействии с международными ("Анонимус", "Сайленс") и национальными ("Гоаст клэн" - США, "Рэдках" - Турция, "Джи-Эн-Джи" - Грузия, "СквадЗОЗ - Польша" и др.) хакерскими группировками".